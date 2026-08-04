La Federación Peruana de Fútbol ha confirmado oficialmente la programación de los próximos cuatro partidos amistosos internacionales que disputará la Selección Peruana durante las próximas fechas FIFA. Estos compromisos forman parte de la preparación del conjunto nacional de cara a los futuros desafíos competitivos internacionales: Estados Unidos, México, Canadá y Colombia son los rivales, todos mundialistas.

El periplo de la Bicolor se llevará a cabo íntegramente en territorio norteamericano entre los meses de septiembre y octubre. La delegación peruana recorrerá diversas sedes clave en Estados Unidos y Canadá, enfrentando a rivales de exigencia continental en las ciudades de Orlando, New Jersey, Montreal y Miami.

El primer encuentro de esta serie de amistosos tendrá lugar el sábado 26 de septiembre, cuando Perú mida fuerzas ante Estados Unidos en la ciudad de Orlando. Este duelo servirá para examinar el rendimiento del plantel frente a uno de los equipos más consolidados de la región de CONCACAF.

Sin margen para el descanso, el segundo compromiso del mes se disputará el martes 29 de septiembre contra México en New Jersey. La rivalidad futbolística ante el combinado azteca promete un choque de buen nivel ante una importante presencia de hinchas en las tribunas.

La Selección Peruana jugará cuatro amistosos en tierras norteamericanas. (Foto: La Bicolor)

Para el inicio de octubre, la Selección Peruana se trasladará a suelo canadiense para afrontar su tercer examen. El sábado 3 de octubre, Perú chocará contra Canadá en la ciudad de Montreal, en una prueba de alta exigencia física y táctica frente a un oponente que ha mostrado un importante crecimiento en los últimos años.

El cierre de esta gira internacional se dará el martes 6 de octubre en la ciudad de Miami, cuando el conjunto dirigido por Mano Menezes enfrente a Colombia. Este duelo sudamericano representará una prueba de fuego directa frente a un rival directo de la CONMEBOL, cerrando así la intensa actividad del equipo de todos.

Estos cuatro compromisos le permitirán al comando técnico probar distintas variantes tácticas y consolidar la base de futbolistas de cara al recambio generacional. Es una buena oportunidad para ver en acción, por ejemplo, a dos talentos jóvenes que tienen la aceptación de los hinchas como Felipe Chávez (FC Bayern Múnich) y Bassco Soyer (Gil Vicente).

La presencia de la Bicolor en ciudades con numerosa comunidad peruana como Orlando, New Jersey, Montreal y Miami garantizará un marco de acompañamiento masivo. Con este calendario definido, la hinchada renueva la expectativa de ver en acción al equipo nacional en una etapa clave de preparación internacional.

Perú viene de caer ante España en la previa al Mundial (3-1). | Foto: AFP

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