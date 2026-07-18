Mundial
Francia vs. Inglaterra EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía DIRECTV, ESPN y América TV
Francia vs. Inglaterra juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por el partido del tercer puesto del Mundial 2026 desde las 4:00 p.m. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión de DIRECTV, DSports, DGO, América TV, ESPN y Disney Plus Premium.
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Si el marcador termina empatado tras los 90 minutos reglamentarios, el reglamento estipula dos tiempos extras de 15 minutos cada uno. De persistir el empate, la medalla se definirá en la tanda de penales.