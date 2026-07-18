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Francia vs. Inglaterra EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía DIRECTV, ESPN y América TV

Francia vs. Inglaterra juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por el partido del tercer puesto del Mundial 2026 desde las 4:00 p.m. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión de DIRECTV, DSports, DGO, América TV, ESPN y Disney Plus Premium.

Francia vs. Inglaterra se enfrentan por el tercer puesto del Mundial 2026, mira este partido y la transmisión en directo de DIRECTV, DSports, DGO, ESPN, Disney Plus, TyC Sports, TV Púbica, Mi Telefe, TV Azteca 7 y TUDN. (Diseño: Depor)
Francia vs. Inglaterra se enfrentan por el tercer puesto del Mundial 2026, mira este partido y la transmisión en directo de DIRECTV, DSports, DGO, ESPN, Disney Plus, TyC Sports, TV Púbica, Mi Telefe, TV Azteca 7 y TUDN. (Diseño: Depor)
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Si el marcador termina empatado tras los 90 minutos reglamentarios, el reglamento estipula dos tiempos extras de 15 minutos cada uno. De persistir el empate, la medalla se definirá en la tanda de penales.

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El encuentro se juega sobre el césped del Hard Rock Stadium en Miami Gardens, Florida, un recinto con capacidad oficial para más de 65,000 espectadores.

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¡Bienvenidos a un nuevo minuto a minuto de Depor! Hoy la cita que nos reúne es el Francia vs. Inglaterra por el duelo del 3er y 4to puesto del Mundial 2026.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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