La Copa Mundial de la FIFA 2026 está lista para abrir sus puertas y Colombia tendrá una protagonista propia en el espectáculo que dará inicio al torneo más importante del planeta. Este jueves 11 de junio, el Estadio Azteca de Ciudad de México recibirá la ceremonia inaugural de una edición histórica que reunirá por primera vez a 48 selecciones, pero gran parte de la atención estará centrada en Shakira, quien volverá a un escenario mundialista para interpretar junto a Burna Boy la canción oficial “Dai Dai” antes del partido entre México y Sudáfrica.

La expectativa es enorme entre los aficionados colombianos. Desde Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y otras ciudades del país, millones de espectadores buscarán seguir cada instante del espectáculo que marcará oficialmente el comienzo de la Copa del Mundo 2026. La transmisión estará disponible mediante las señales abiertas de GOL Caracol y Canal RCN, además de diversas plataformas digitales que permitirán ver la ceremonia EN VIVO desde televisores, celulares, computadoras y dispositivos inteligentes. Si quieres saber dónde ver la inauguración del Mundial 2026 y el esperado show de Shakira por televisión y streaming en Colombia, aquí encontrarás toda la información actualizada.

TL;DR de la inauguración del Mundial 2026

Evento : Ceremonia inaugural Copa Mundial FIFA 2026

: Ceremonia inaugural Copa Mundial FIFA 2026 Fecha : Jueves 11 de junio de 2026

: Jueves 11 de junio de 2026 Estadio : Estadio Azteca

: Estadio Azteca Ciudad : Ciudad de México

: Ciudad de México Hora Colombia : 12:30 p.m.

: 12:30 p.m. TV abierta : GOL Caracol y Canal RCN

: GOL Caracol y Canal RCN Streaming : Caracol Play, RCN En Vivo, App RCN, DGO, Paramount Plus y Disney Plus Premium

: Caracol Play, RCN En Vivo, App RCN, DGO, Paramount Plus y Disney Plus Premium Artista principal : Shakira

: Shakira Canción oficial : Dai Dai

: Dai Dai Partido inaugural: México vs. Sudáfrica

RCN y GOL Caracol transmiten la inauguración de la Copa Mundial 2026 en vivo este jueves 11 de junio desde el estadio Azteca. (Foto: Composición Mag)

¿Dónde ver GOL Caracol EN VIVO la inauguración del Mundial 2026 y el show de Shakira?

La ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 podrá seguirse en Colombia mediante GOL Caracol, señal que realizará una cobertura especial desde el Estadio Azteca para acompañar el inicio del torneo y la presentación de Shakira junto a Burna Boy con la canción oficial “Dai Dai”.

Los aficionados podrán acceder a la transmisión a través de televisión digital terrestre (TDT), operadores de cable y plataformas de televisión por suscripción en las principales ciudades del país.

Canales de GOL Caracol en Colombia

Operador Canales TDT 14.1 HD, 14.2 HD2 y 14.4 Móvil DIRECTV 132 SD/HD y 1132 HD Claro TV 106 SD, 109 HD y 1006 HD Movistar TV 105 HD, 156 SD, 816 HD, 166 y 301 Eventos Tigo 201 HD, 7 SD, 5 SD y 30 SD ETB 277 SD y 252 HD EMCALI Canal 101

¿Dónde ver Canal RCN EN VIVO la inauguración del Mundial 2026 y el show de Shakira?

Canal RCN también ofrecerá una cobertura especial del evento que marcará el inicio oficial de la Copa Mundial. Los espectadores podrán seguir la ceremonia mediante señal abierta, TDT, operadores de cable y plataformas digitales desde cualquier región de Colombia.

Canales de RCN para ver la inauguración del Mundial 2026

Plataforma Canal Streaming TDT Nacional 13.1 HD y 4.1 HD RCN En Vivo Claro TV 108 SD y 1108 HD App RCN Tigo / UNE 103 SD/HD App RCN DIRECTV 130 SD y 1130 HD RCN En Vivo Movistar TV 102 SD y 162 HD App RCN

Tanto GOL Caracol como Canal RCN concentrarán buena parte de la atención de la audiencia colombiana durante la inauguración del Mundial 2026, especialmente por la participación de Shakira, quien volverá a protagonizar un espectáculo relacionado con una Copa del Mundo. La artista barranquillera interpretará junto a Burna Boy la canción oficial del torneo y será una de las figuras centrales de la ceremonia en el Estadio Azteca.

CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 11/06/2026.- Estos son los horarios y los canales confirmados para ver la inauguración del Mundial 2026 para este jueves 11 de junio con la actuación de la cantante colombiana Shakira en el Estadio Azteca. FOTO DE NOÉ YACTAYO CREADA CON IA DE CHATGPT PARA DEPOR.COM

¿Cómo ver online la inauguración del Mundial 2026 en Colombia?

Los aficionados que prefieran seguir la ceremonia inaugural desde dispositivos móviles o computadoras también contarán con múltiples alternativas para acompañar el espectáculo desde el Estadio Azteca.

Plataformas de streaming disponibles en Colombia

Plataforma Disponible Caracol Play Sí RCN En Vivo Sí App RCN Sí DGO Sí Paramount Plus Sí Disney Plus Premium Sí

¿A qué hora empieza la inauguración del Mundial 2026 en Colombia?

La ceremonia inaugural comenzará a las 12:30 p.m. de Colombia, exactamente 90 minutos antes del partido entre México y Sudáfrica que abrirá oficialmente la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Horarios en las principales ciudades de Colombia

Ciudad Hora Bogotá 12:30 p.m. Medellín 12:30 p.m. Cali 12:30 p.m. Barranquilla 12:30 p.m. Cartagena 12:30 p.m. Bucaramanga 12:30 p.m. Cúcuta 12:30 p.m. Pereira 12:30 p.m. Manizales 12:30 p.m. Santa Marta 12:30 p.m.

¿Quiénes cantarán en la inauguración del Mundial 2026?

La FIFA confirmó una de las alineaciones musicales más importantes de los últimos años para acompañar el inicio del torneo.

Artistas confirmados para la ceremonia inaugural

Shakira

Burna Boy

J Balvin

Belinda

Alejandro Fernández

Maná

Los Ángeles Azules

Danny Ocean

Lila Downs

Tyla

Shakira vuelve al escenario mundialista

La artista barranquillera será una de las principales figuras de la ceremonia inaugural del Mundial 2026. Tras marcar a generaciones de aficionados con sus actuaciones en anteriores Copas del Mundo, Shakira regresará al escenario mundialista para interpretar junto a Burna Boy la canción oficial del torneo, “Dai Dai”.

Su presencia convierte el espectáculo del Estadio Azteca en uno de los eventos más esperados por la audiencia colombiana y latinoamericana, que volverá a verla como protagonista de una celebración futbolística de alcance global.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO la inauguración del Mundial 2026 en Colombia

Detalle Información Evento Ceremonia inaugural Mundial FIFA 2026 Fecha Jueves 11 de junio de 2026 Hora Colombia 12:30 p.m. TV abierta GOL Caracol y Canal RCN Streaming Caracol Play, RCN En Vivo, App RCN, DGO, Paramount Plus, Disney Plus Premium Estadio Estadio Azteca Ciudad Ciudad de México Partido inaugural México vs. Sudáfrica Artista principal Shakira Canción oficial Dai Dai

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la inauguración del Mundial 2026

¿Dónde ver GOL Caracol EN VIVO?

La señal estará disponible mediante TDT, DIRECTV, Claro TV, Movistar TV, Tigo, ETB y EMCALI.

¿Dónde ver Canal RCN EN VIVO?

Podrás seguir la transmisión mediante TDT, Claro TV, DIRECTV, Tigo, Movistar TV y la App RCN.

¿A qué hora empieza la inauguración del Mundial 2026 en Colombia?

La ceremonia comenzará a las 12:30 p.m. hora colombiana.

¿Quién cantará en la inauguración del Mundial 2026?

Shakira encabezará el espectáculo junto a Burna Boy y otros artistas internacionales invitados por la FIFA.

¿Qué partido se jugará después de la ceremonia?

México enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026.

Con Shakira como gran figura del espectáculo y millones de colombianos pendientes de cada detalle, la ceremonia inaugural del Mundial 2026 promete convertirse en uno de los eventos televisivos más vistos del año. GOL Caracol y Canal RCN serán las principales ventanas para acompañar EN VIVO el comienzo de una Copa del Mundo que aspira a marcar una nueva era en la historia del fútbol.

México y Sudáfrica se enfrentan en el partido inaugural de la Copa Mundial 2026 este jueves 11 de junio por la Jornada 1 del Grupo A desde el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TUDN, TV Azteca Siete (Canal 7), Canal 5 de Televisa, Telemundo Deportes, ESPN, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, GOL Caracol, Peacock TV, TiGo Sports, RTVE La 1, TV Pública, Canal 9 (Nuev9), ViX Premium y Canal 2 de Las Estrellas. (VIDEO de X @miseleccionmx)