El Mundial 2026 ya conoce a su segundo gran finalista tras un encuentro verdaderamente histórico disputado este miércoles en la ciudad de Atlanta. La selección de Argentina logró una épica y agónica remontada por 2-1 frente a su similar de Inglaterra, asegurando su boleto al duelo decisivo. El combinado europeo tuvo la inmejorable oportunidad de eliminar al vigente monarca al mantener una ventaja mínima hasta el minuto 85, pero una cuestionada decisión desde el banquillo derrumbó todo el esfuerzo colectivo en el tramo final.

El compromiso había encontrado su punto de mayor control para los europeos tras la temprana anotación del atacante Anthony Gordon. Apoyados por las brillantes atajadas del portero Jordan Pickford y la fortuna de dos remates sudamericanos estrellados en los postes, los ingleses dominaban el trámite.

Sin embargo, el estratega Thomas Tuchel decidió echar a su equipo bruscamente hacia atrás para cuidar el resultado, pagando muy caro su excesivo conservadurismo.El radical replanteo del conjunto inglés funcionó como una invitación directa para que el campeón del mundo tocara constantemente la puerta del empate.

Argentina derrota a Inglaterra por 2-1 y clasifica a la final del Mundial 2026. Foto: Agencia AFP.

Lejos de realizar una profunda autocrítica por cederle el dominio absoluto a los sudamericanos, el entrenador alemán respaldó la entrega de sus dirigidos en el campo. “No me arrepiento de nada. El equipo lo dio todo y estuvimos muy, muy cerca. Jugamos uno de nuestros mejores partidos, tal vez el mejor dadas las circunstancias”, declaró.

El técnico, que asumió las riendas de los ‘Tres Leones’ hace un año con la inmensa presión de levantar un trofeo, explicó los motivos de su repliegue. “Argentina jugó con mayor ritmo, con la sensación de que no tenían nada que perder, así que nos tiramos atrás con un bloque bajo y batallamos para defender los centros y en ser más físicos”, argumentó Tuchel para justificar su postura.

La insólita decisión de refugiarse tan cerca de su propia área no fue perdonada por la exigente hinchada británica ni por la prensa deportiva de su país. Apenas resonó el silbatazo final en el recinto de Atlanta, los medios de comunicación y los aficionados empezaron a señalar masivamente al entrenador como “cobarde”. El doloroso consenso general radicó en que tenían al rival en la lona y, por temor, lo dejaron levantarse.

Argentina derrota a Inglaterra por 2-1 y clasifica a la final del Mundial 2026. Foto: Agencia AFP.

Frente a la avalancha de durísimos cuestionamientos por su falta de audacia en el momento cumbre, el timonel teutón prefirió restarle importancia al repudio generalizado. “En cuanto pierdes te critican, así es esto. Nadie sabe qué habría pasado si tomaba otras decisiones así que no tiene sentido pensar en eso, acepto las críticas que vengan”, mencionó.

Finalmente, la histórica oportunidad de alcanzar la gloria máxima se esfumó de las manos del combinado inglés por un evidente exceso de precaución. Mientras la selección de Argentina celebra eufóricamente su clasificación a una nueva final de la Copa del Mundo, Thomas Tuchel y sus pupilos deberán empacar sus maletas bajo una intensa lluvia de críticas que marcará su proceso.

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