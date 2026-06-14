Kylian Mbappé sorprendió al recordar uno de los partidos más especiales que vivió con la selección francesa. El atacante fue consultado sobre los encuentros en los que más sintió la presión del público rival y no dudó en mencionar el duelo ante Perú en el Mundial 2018, donde la posterior campeona del mundo sufrió más de la cuenta para imponerse a una ‘Bicolor’ que se jugaba el todo por el todo en busca de seguir con vida en el torneo.

Durante una reciente dinámica, la estrella francesa eligió el duelo entre Francia y Perú en el Mundial de Rusia 2018 como uno de los escenarios donde más se sintió visitante a pesar de jugar en una cancha neutral.

“Fue una de las veces que me sentí más visitante en mi vida. Era como si estuviéramos jugando en Perú”, comentó Mbappé al recordar el encuentro disputado en la ciudad de Ekaterimburgo.

Las palabras del delantero pusieron nuevamente en valor el impresionante acompañamiento de los aficionados peruanos durante aquella Copa del Mundo, torneo al que la ‘Blanquirroja’ regresó después de 36 años de ausencia.

Miles de hinchas viajaron hasta Rusia para acompañar al equipo dirigido por Ricardo Gareca, protagonizando una de las movilizaciones más recordadas de aquel Mundial y ganándose el reconocimiento de aficionados de todo el planeta.

Precisamente ese año, la hinchada de la Selección Peruana, conocida como la “Blanquirroja”, ganó el premio a la Mejor Afición en los premios FIFA The Best 2018, en reconocimiento a la multitud de peruanos que acompañó al equipo durante toda su participación en el Mundial de Rusia 2018.

Precisamente, aquel partido quedó marcado también por un momento especial para el propio Mbappé. El atacante anotó el único gol del encuentro y registró así su primera conquista en una Copa del Mundo.

La victoria francesa terminó decretando la eliminación de Perú en la fase de grupos, aunque el desempeño del equipo y el apoyo de sus seguidores dejaron una huella imborrable en la historia reciente del fútbol peruano.

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