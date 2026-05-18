El pasado 23 de abril, el FC Barcelona dio a conocer una noticia que puso en alerta a la Selección de España, a poco para el arranque del Mundial 2026: Lamine Yamal presentó una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, al no culminar el partido frente al Celta de Vigo. Desde ese momento se confirmó que el delantero de 18 años se iba a perder lo que restaba de la temporada europea, con la finalidad de tener la mejor recuperación posible y llegar en óptimas condiciones a la Copa del Mundo.

Sin embargo, en las últimas horas se han revelado detalles inéditos sobre cómo se viene recuperando Lamine Yamal y las informaciones no son nada alentadoras para España. Según un reciente artículo de The Athletic, el atacante del Barcelona tardará más de lo planeado en recibir el alta médica y se perderá sí o sí el debut mundialista frente a Cabo Verde, pactado para el lunes 15 de junio en el Mercedes-Benz Stadium.

Eso no es todo, ya que la citada fuente precisó que también es altamente probable que no pueda ser tomado en cuenta para la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, donde la ‘Furia Roja’ se medirá con Arabia Saudita el domingo 21 de junio, en el mismo estadio. Es decir, si todo sale como el departamento médico espera, es posible que sume sus primeros minutos contra Uruguay, el viernes 26.

De más está decir que Lamine Yamal no disputará los amistosos de España previos a la Copa del Mundo, el primero de ellos contra Irak en el Estadio de Riazor (jueves 4 de junio) y el segundo frente a la Selección Peruana, en el Estadio Cuauhtémoc (lunes 8 de junio). La prioridad para la interna del conjunto español es no apurar la aparición de una de sus figuras, y así evitar una recaída en su lesión.

Lamine Yamal se perderá el debut de España en el Mundial 2026. (Foto: RFEF)

Lamine jugó 45 encuentros con el Barcelona a lo largo de todas las competiciones de la temporada 205-26, siendo esta su tercera campaña completa como parte del primer equipo del cuadro culé. Además de ser parte de la obtención del título de LaLiga, hay que precisar que registró un total de 24 goles y 16 asistencias, habiendo superado una pubalgia durante el primer semestre del curso.

Con seis anotaciones en 25 partidos disputados con la Selección de España, se espera que, pese a casi perderse toda la fase de grupos del Mundial 2026, Yamal pueda encaminar a su equipo a su segunda estrella siendo igual de determinante que en la pasada Eurocopa, donde levantó el trofeo tras vencer a Inglaterra en la gran final. Ojo, la lista definitiva de la ‘Roja’ será revelada el próximo lunes 25 de mayo.

Hay que precisar que no siempre ha existido un consenso entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Barcelona respecto al trabajo de recuperación con los futbolistas lesionados. Recordemos que en septiembre del año pasado, Hansi Flick, estrega del cuadro culé, cuestionó la gestión de minutos para Lamine Yamal en un parón de selecciones, ya que le dieron analgésicos para hacerlo jugar, provocando una lesión en la ingle que lo llevó a perderse cuatro partidos con su club.

En octubre hubo problema similar, cuando el Barcelona anunció en Lamine estaría de baja por tres semanas a raíz de una recaída en la mencionada lesión en la ingle, justo después de haber sido citado por España. Luis de la Fuente, seleccionador de la ‘Roja’, no se guardó nada: “Aquí no corremos ningún riesgo. Quienquiera que venga, viene sano y en condiciones de jugar. Y cuando regresan a casa, es porque hemos considerado que existía un riesgo al quedarse con nosotros”. Veremos cuánto afecta esto en las aspiraciones españolas en la justa mundialista.

Lamine Yamal no estará en el amistoso frente a Perú en Puebla. (Foto: Getty Images)

TE PUEDE INTERESAR