Después de su última derrota por 1-0 a manos de Atlético Grau, en Universitario de Deportes quieren pasar página rápidamente para meterse de lleno en el partido de este miércoles frente a Nacional de Uruguay, donde están obligados a ganar para seguir con vida en la Copa Libertadores. Además de eso, este encuentro marcará el debut oficial de Héctor Cúper como entrenador principal del equipo, quien asumió de inmediato tras el breve interinato de Jorge Araujo.

Cúper tuvo su primer entrenamiento con sus nuevos dirigidos el pasado sábado, un día después del descalabro en el Estadio Monumental a manos de Atlético Grau. Estos días le ha servido al argentino para conocer mejor a su plantel e ir planificando la estrategia para sacar el mejor resultado posible en su visita al ‘Bolso’.

Además de eso, el director técnico de 70 años se tomó el tiempo para dejar un contundente mensaje de cara a estos próximos partidos, buscando que sus nuevos jugadores se comprometan con el objetivo de revertir este mal momento. Más allá de que estén fuera de carrera por el Torneo Apertura, en la interna saben que pueden salvar este primer semestre del año pasando de ronda en la Copa Libertadores.

Así pues, en unas imágenes reveladas por Universitario TV, canal oficial del cuadro crema, se puede escuchar a Héctor Cúper arengando a sus futbolistas con un mensaje clarísimo: en Campo Mar hay una frase que habla de que en la ‘U’ “solo vale ganar”; en ese sentido, quiere que ellos se adhieran a esa afirmación y trabajen pensando en encaminar la situación en la que se encuentran.

“Tenemos una exigencia importante. Cuando entré a Campo Mar vi un cartel que decía ‘solo vale ganar’. ¿Es una frase importante, no? Hay que aferrarse a eso y buscar el mejor camino posible. Estamos en el número 1 y hay que ser el número 1”, sostuvo el argentino.

Héctor Cúper, quien firmó por una temporada y media con Universitario, afinará detalles en las próximas horas para definir la alineación titular que parará ante Nacional de Uruguay. Ojo, el calendario de los merengues está apretadísimo antes de la fecha FIFA de junio: luego visitarán al CD Moquegua, después recibirán a Deportes Tolima en la capital y cerrarán el Torneo Apertura enfrentando a Sport Huancayo en casa.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 1-0 ante Atlético Grau, Universitario volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Nacional de Uruguay, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El encuentro está programado para este miércoles 20 de mayo desde las 5:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Gran Parque Central.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de DSports para toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. En España también se podrá ver a través de Movistar LaLiga y DAZN. Si no tienes estas opciones, podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

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