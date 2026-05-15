Alianza Lima marcha líder del Torneo Apertura con 33 puntos, producto de 10 triunfos, tres empates y una derrota en 14 jornadas disputadas. Si bien este fin de semana los íntimos tienen un compromiso clave frente a Cienciano, pues de ganar darían un paso importantísimo para llevarse el primer certamen del año, el área deportiva ya viene trabajando en la conformación del plantel para la segunda parte de la temporada. Y es que no solo se trata de los fichajes que podrían llegar, sino también de los elementos que no continuarán en el equipo.

En ese sentido, se reveló el nombre del futbolista que definitivamente no seguirá formando parte de la plantilla. Según revelaron en el programa Modo Fútbol, se trata de Pedro Aquino, quien está a préstamo desde Santos Laguna de México y en lo que va del año ha tenido escasas oportunidades de sumar minutos. En simple, nunca llegó a convencer a Pablo Guede.

Cuando Aquino llegó a Alianza Lima a mediados de año pasado, tuvo el visto bueno de Néstor Gorosito; incluso, el club hizo un esfuerzo extra ya que Sporting Cristal también estaba tras sus pasos. Sin embargo, la cosa cambió para este 2026, ya que sin ‘Pipo’ en el banquillo, la ‘Roca’ tuvo que partir desde cero para ganarse el respaldo y la confianza de Guede. A la larga esto no terminó sucediendo, pues finalmente los blanquiazules no extenderán su préstamo desde Santos Laguna.

Pedro Aquino solo lleva 11' disputados en lo que va de la temporada 2026. (Foto: Alianza Lima)

En Modo Fútbol también precisaron que, habiendo investigado más afondo, conocieron que Pedro Aquino se someterá a una intervención quirúrgica para tratarse un problema que arrastra en la rodilla. De esta manera, resta saber lo que pasará con su vínculo contractual con el equipo mexicano dueño de su pase, pues este todavía finaliza en diciembre del 2027.

En lo que va de la temporada, Aquino solo ha sumado 11′ oficiales tras ingresar en la etapa complementaria durante el triunfo por 3-1 sobre Melgar. Desde entonces, no solo lo ha vuelto a jugar, sino que ni siquiera fue considerado por Guede en su lista de convocados. Es decir, el volante no ha estado en ocho duelos al hilo: Deportivo Garcilaso, Juan Pablo II College, Universitario, ADT, Cusco FC, Atlético Grau, CD Moquegua y Sporting Cristal.

Esta historia se condice perfectamente con lo señalado hace unos días por Fernando Cabada, gerente general de Alianza Lima, quien confirmó en el programa Fútbol Como Cancha que desde el área deportiva no habían solicitado la extensión del préstamo de Pedro Aquino. Es decir, decidieron prescindir de sus servicios, algo que va de la mano con los poquísimos minutos que ha tenido en este 2026.

Pedro Aquino tiene contrato con Santos Laguna hasta finales del 2027. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su último empate por 1-1 ante Sporting Cristal, Alianza Lima volverá a tener este fin de semana cuando visite a Cienciano, en el compromiso correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para este sábado 16 de mayo desde las 5:45 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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