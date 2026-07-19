Lionel Scaloni no pudo ocultar su dolor tras la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026. El técnico albiceleste compareció ante los medios con un mensaje cargado de emoción luego de quedarse a las puertas de conquistar un nuevo título mundial.

El entrenador reconoció que alcanzar una final es un logro que no debe darse por sentado. En ese sentido, remarcó el enorme esfuerzo que realizó el plantel para volver a ubicarse entre las mejores selecciones del planeta.

“Estar en ese lugar. Entonces para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse”, señaló Scaloni, haciendo referencia al desafío que afrontará Argentina de cara al próximo ciclo.

El seleccionador también dejó en claro que reconstruir un equipo con la unión y el compromiso del actual plantel será una tarea muy complicada. “Volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar”, afirmó.

Sus palabras reflejaron el profundo vínculo que construyó con los jugadores durante los últimos años, período en el que la Albiceleste volvió a consolidarse como una de las grandes potencias del fútbol mundial.

A pesar de la tristeza por la derrota, Scaloni evitó buscar excusas y prefirió valorar el recorrido de un equipo que volvió a disputar una final de la Copa del Mundo, manteniendo el protagonismo internacional.

El momento más emotivo de la conferencia llegó cuando el entrenador no pudo contener sus sentimientos al referirse al final del sueño mundialista. Su voz se quebró mientras intentaba explicar lo que significaba ese grupo para él.

¡¡VAMOS, LIONEL QUERIDO!!



Scaloni cerró la conferencia de prensa con lágrimas de emoción. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/sZ9yBE2gf4 — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

“Me duele, me duele el alma. Lo siento”, concluyó Scaloni, visiblemente conmovido, en una de las imágenes más emotivas que dejó el cierre del Mundial 2026.