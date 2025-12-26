Luis Díaz se ha convertido, en el último tiempo, en el futbolista más determinante de la selección Colombia que, sin problemas, clasificó al próximo Mundial y buscará trascender, pese a tener a uno de los favoritos a ganar el campeonato en su mismo grupo: la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Precisamente, el delantero del Bayern Múnich se refirió a lo que significa competir ante uno de los combinados nacionales más poderosos y, también, contra un goleador legendario como el luso de 40 años.

“Va a ser increíble. Tienen a uno de los mejores jugadores del mundo: Cristiano Ronaldo. También tuve la oportunidad de jugar con Vitinha, ellos tienen a Bruno Fernandes. Va a ser un partido muy disputado. Hemos demostrado que podemos jugar contra cualquier selección, así que obviamente buscaremos la victoria”, dijo Díaz en una reciente entrevista al medio ‘The Guardian’.

“Estamos muy emocionados por el Mundial. Hemos tenido un gran proceso con el profesor Néstor (Lorenzo) desde que llegó y creo que hemos crecido mucho. Hemos jugado buenos partidos, hemos aprendido cosas positivas y también negativas. Malas y buenas. Y ahora ven un equipo feliz, muy tranquilo, muy unido, que persigue el mismo objetivo, y eso me encanta. También veo que nuestra afición, nuestra gente, comparte el mismo sentimiento”, añadió el veloz futbolista.

Colombia clasificó sin problemas en las Eliminatorias Sudamericana y busca superar la fase de grupos del Mundial.

Por otro lado, comentó sobre la importancia de ser locales en todas las canchas, por el notable apoyo de la hinchada cafetera que se hace presente en gran número en cada partido de su selección, y no será la excepción en Estados Unidos.

“Tener una afición completa y llenar la mitad del estadio es increíble después de todos los partidos que hemos jugado en Estados Unidos. Tener a esa afición apoyándonos va a ser increíble y nos sentiremos como en casa. Va a ser muy divertido”, apuntó el delantero colombiano.

El Grupo K del Mundial 2026 está integrado por las selecciones de Portugal, Colombia y Uzbekistán, por el momento. Aún se debe disputar el repechaje mundialista para conocer al cuarto integrante de la serie.

Luis Díaz inició su carrera profesional en el Barranquilla FC de la Segunda División de su país en el 2016. Luego, defendió las camisetas de Junior, Porto, Liverpool y ahora Bayern Múnich.

