La derrota de la selección de Argentina en la final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más impactantes de la noche: Lionel Messi sentado sobre el césped, con el rostro marcado por la tristeza y la frustración tras el pitazo final.
Durante los últimos minutos, el capitán argentino buscó liderar la remontada con centros peligrosos y su habitual visión de juego. Sin embargo, el intenso desgaste físico y la presión ejercida por España limitaron su influencia en el partido más importante del torneo.
Las cámaras captaron a Messi en silencio, mientras sus compañeros se acercaban para abrazarlo en un momento de evidente desazón. No hubo lágrimas, pero sí un gesto de desconcierto que reflejó el duro golpe de quedarse a las puertas de un nuevo título mundial.
El cierre del encuentro también estuvo marcado por algunos roces entre futbolistas de ambos equipos. Incluso, el técnico Lionel Scaloni intervino para calmar los ánimos y evitar que la discusión escalara tras el pitazo final.
Pese al resultado, Argentina volvió a competir hasta el último minuto en una final de máxima exigencia, donde el aspecto físico terminó siendo un factor determinante. España mostró mayor frescura en los momentos decisivos y se quedó con la consagración, mientras Messi se retiró con la amargura de no haber podido cambiar la historia en la última batalla.