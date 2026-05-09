A raíz de la guerra en Medio Oriente, en la que participaron Irán y Estados Unidos, la selección asiática decidió no participar inicialmente debido a que no existían garantías de seguridad para el equipo en suelo norteamericano. Tras meses de controversia por esta decisión, se confirmó que el país de Medio Oriente sí participará del certamen mundial, aunque impuso algunas condiciones para disputar la Copa del Mundo.

En las últimas horas trascendió que la federación iraní presentó una serie de condiciones para participar en la próxima Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Según diversos reportes internacionales, las autoridades deportivas de Irán habrían solicitado garantías especiales relacionadas a temas políticos, diplomáticos y logísticos antes de confirmar plenamente su participación en el torneo. La situación rápidamente tomó repercusión mundial debido al complejo contexto geopolítico que existe entre Irán y Estados Unidos.

Entre las principales condiciones aparece la garantía de libre tránsito para la delegación iraní, incluyendo jugadores, comando técnico, dirigentes y aficionados. Además, solicitaron que no existan restricciones migratorias durante el desarrollo del campeonato.

Otro de los puntos más comentados es el pedido de neutralidad política dentro de las sedes mundialistas. Irán busca evitar cualquier tipo de manifestación o acto que pueda generar tensiones durante sus partidos en el torneo internacional.

Asimismo, medios internacionales señalaron que la federación iraní también pidió garantías de seguridad para sus futbolistas y simpatizantes, especialmente en territorio estadounidense, donde las relaciones diplomáticas entre ambos países siguen siendo tensas desde hace varios años.

La noticia dio la vuelta al mundo, ya que Estados Unidos será una de las principales sedes del Mundial 2026 y albergará varios encuentros importantes del torneo. Incluso, algunos sectores consideran que este escenario podría convertirse en uno de los temas extradeportivos más delicados de la Copa del Mundo.

Por ahora, ni la FIFA ni los países organizadores se han pronunciado oficialmente sobre estas exigencias. Sin embargo, informan que ya existirían conversaciones internas para evitar cualquier conflicto antes del inicio del campeonato.

TE PUEDE INTERESAR