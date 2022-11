90’ segundos Qatar: ¿cuánto dinero ganará el campeón de la Copa del Mundo?

Qatar 2022 será un Mundial atípico, no sólo porque se desarrollará en el mes de noviembre y por sus distintas restricciones, sino también porque será la Copa del Mundo que mayor cantidad de dinero les entregue a las selecciones que logren destacar. ¿Quieres saber de cuánto se trata? Nuestra periodista Pamela Ríos te lo cuenta en 90 segundos.

La FIFA entregará $440 millones en premios en total durante el Mundial de Qatar 2022. Esta cifra es mayor a la de Rusia 2018 y Brasil 2014, donde se entregaron $400 millones y $358 millones, respectivamente. En tanto, la selección campeona en Qatar 2022 obtendrá $42 millones. Francia se hizo con $38 millones en Rusia 2018.

Por otro lado, el subcampeón se llevará $30 millones; el tercer puesto, $27 millones; y el cuarto, $25 millones. Mientras que los cuartos de final recibirán $17 millones. Los que lleguen a octavos sumarán $13 millones. Y las selecciones que se queden en la fase de grupos recibirán $9 millones.

Es decir, el solo participar en la Copa del Mundo de este año le asegurará a las selecciones US $1,5 millones, sumado a los US $9 millones si se quedan en fase de grupos. Con ello, cada equipo tendrá al menos US $10,5 millones por jugar el Mundial.

