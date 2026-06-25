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Paraguay vs. Australia EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Unicanal, Trece (Canal 13) y DIRECTV

Paraguay vs. Australia juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión vía Unicanal, GEN, Trece (Canal 13), DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus.

Paraguay vs. Australia se enfrentan por la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Diseño: Depor)
Paraguay vs. Australia se enfrentan por la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Diseño: Depor)
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¿Cómo ver Paraguay vs. Australia en Colombia?

Los aficionados colombianos tendrán acceso a la transmisión del duelo entre Paraguay vs. Australia a través de Caracol Televisión, Canal RCN, Caracol Play, DSports y DGO, con cobertura especial de la fase de grupos.

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¿En qué canales ver Paraguay vs. Australia en Argentina?

En Argentina, el partido entre Paraguay vs. Australia podrá verse por Telefe, TyC Sports, DSports, DGO y Mi Telefe, opciones que transmitirán los principales encuentros del certamen.

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¿Qué canal transmite Paraguay vs. Australia en Perú?

Los hinchas peruanos podrán ver el compromiso entre Paraguay vs. Australia mediante América TV, América TVGO, DSports y DGO, además de otras plataformas con derechos para transmitir el Mundial 2026.

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¿En qué canal ver Paraguay vs. Australia en México?

En México, la transmisión del encuentro entre Paraguay vs. Australia estará disponible por Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7 y la plataforma ViX, que ofrecerán una amplia cobertura de la Copa del Mundo 2026.

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¿En qué canales ver Paraguay vs. Australia en Paraguay?

Los aficionados paraguayos podrán seguir el partido entre Paraguay vs. Australia a través de Unicanal, GEN (Canal 12) y Trece (Canal 13), señales que cuentan con cobertura oficial del Mundial 2026 y de los encuentros de la 'Albirroja'.

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¿A qué hora juegan Paraguay vs. Australia?

El choque entre Paraguay vs. Turquía está programado para este jueves 25 de junio desde la 9:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 11:00 p.m..; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 10:00 p.m.; en México a las 8:00 p.m.; y en España a las 4:00 a.m. del viernes 26.

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Historial de partidos

  • 09/10/2010: Australia 1 - 0 Paraguay (Amistoso)
  • 07/10/2006: Australia 1 - 1 Paraguay (Amistoso)
  • 15/06/2000: Australia 2 - 1 Paraguay (Amistoso)
  • 12/06/2000: Australia 0 - 0 Paraguay (Amistoso)
  • 09/06/2000: Australia 0 - 0 Paraguay (Amistoso)

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El Estadio Bahía de San Francisco será el escenario del partido entre Paraguay vs. Australia.

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El partido entre Paraguay vs. Australia es válido por la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026.

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¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Paraguay vs. Australia.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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