Mundial
Paraguay vs. Australia EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Unicanal, Trece (Canal 13) y DIRECTV
Paraguay vs. Australia juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión vía Unicanal, GEN, Trece (Canal 13), DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus.
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¿Cómo ver Paraguay vs. Australia en Colombia?
Los aficionados colombianos tendrán acceso a la transmisión del duelo entre Paraguay vs. Australia a través de Caracol Televisión, Canal RCN, Caracol Play, DSports y DGO, con cobertura especial de la fase de grupos.