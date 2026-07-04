Mundial 

Paraguay vs. Francia EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Unicanal, Trece y DIRECTV

Paraguay vs. Francia se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, este sábado 4 de julio desde las 4:00 p.m. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión de Unicanal (Canal 8), GEN (Canal 12), Trece (Canal 13), DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium.

Paraguay vs. Francia se enfrentan por los octavos de final del Mundial 2026. (Diseño: Depor)
Paraguay vs. Francia se enfrentan por los octavos de final del Mundial 2026. (Diseño: Depor)
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El equipo dirigido por Gustavo Alfaro eliminó a Alemania en los dieciseisavos de final y ahora afronta un desafío aún mayor ante Francia.

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Paraguay se ha convertido en una de las grandes sorpresas del torneo tras regresar a un Mundial después de 16 años y alcanzar los octavos de final por primera vez desde Sudáfrica 2010.

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Posible alineación de Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé.

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Posible alineación de Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José Canale, Junior Alonso; Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza; Diego Gómez; Julio Enciso y Miguel Almirón.

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Repasamos las posibles alineaciones de ambas selecciones.

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¿Cómo ver Paraguay vs. Francia desde el celular y otros dispositivos móviles?

Los aficionados podrán seguir el compromiso desde teléfonos Android, iPhone y tablets descargando aplicaciones como DGO, Disney+, ViX o RTVE Play, dependiendo del país en el que se encuentren. Estas plataformas permiten disfrutar del partido en vivo desde cualquier lugar con una conexión estable a internet.

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¿Cómo ver Paraguay vs. Francia por streaming?

El encuentro también estará disponible en plataformas digitales como DGO, Disney+ Premium, ViX, RTVE Play, MagentaTV y otras aplicaciones oficiales de los canales con derechos de transmisión del Mundial 2026.

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¿Cómo ver Paraguay vs. Francia por señal abierta?

En varios países de Latinoamérica, el partido podrá verse gratuitamente por televisión abierta mediante canales como Trece (Canal 13) en Paraguay, América Televisión en Perú, Teleamazonas (Canal 5) en Ecuador, Telefe en Argentina, Canal 5 en Uruguay y Caracol Televisión o Canal RCN en Colombia.

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¿En qué canales ver Paraguay vs. Francia en España?

Los aficionados españoles podrán seguir el encuentro por La 1 de TVE, RTVE Play y DAZN, señales y plataformas que cuentan con los derechos de transmisión del Mundial 2026 en España.

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¿En qué canales ver Paraguay vs. Francia en Ecuador?

En Ecuador, el encuentro podrá verse por Teleamazonas (Canal 5) en señal abierta. Además, estará disponible por ESPN mediante Disney+ Premium, así como por DSports y DGO.

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¿En qué canales ver Paraguay vs. Francia en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso por Caracol Televisión, Canal RCN y GOL Caracol TV. También estará disponible mediante ESPN (Disney+ Premium) y DSports (DIRECTV y DGO).

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¿En qué canales ver Paraguay vs. Francia en Perú?

En Perú, el partido estará disponible por América Televisión en señal abierta. Además, podrá seguirse por ESPN mediante Disney+ Premium y por DSports a través de DIRECTV y DGO.

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¿En qué canales ver Paraguay vs. Francia en Paraguay?

Los aficionados paraguayos podrán seguir el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 por Trece (Canal 13), Unicanal, GEN (Canal 12) y Popu TV. Asimismo, el encuentro estará disponible en DSports mediante DIRECTV y la plataforma de streaming DGO.

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¿En qué canales ver Paraguay vs. Francia en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán disfrutar del encuentro por Telefe y TyC Sports, además de DSports mediante DIRECTV y DGO.

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¿A qué hora juegan Paraguay vs. Francia?

El encuentro entre Paraguay vs. Francia está programado para este sábado 4 de julio desde las 4:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay, una hora menos en México y siete horas más en España.

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El Estadio Filadelfia será el escenario de este partido entre Paraguay vs. Francia.

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El partido entre Paraguay vs. Francia es válido por los octavos de final del Mundial 2026.

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¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Paraguay vs. Francia.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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