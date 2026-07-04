Mundial
Paraguay vs. Francia EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Unicanal, Trece y DIRECTV
Paraguay vs. Francia se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, este sábado 4 de julio desde las 4:00 p.m. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión de Unicanal (Canal 8), GEN (Canal 12), Trece (Canal 13), DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium.
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El equipo dirigido por Gustavo Alfaro eliminó a Alemania en los dieciseisavos de final y ahora afronta un desafío aún mayor ante Francia.