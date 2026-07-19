La celebración del título mundial de España quedó acompañada por algunos episodios polémicos dentro del campo. Durante los festejos, Leandro Paredes tuvo un fuerte cruce con Eric García y Gavi, quienes se encontraban celebrando cerca del mediocampista argentino.
La situación subió de tono y tuvo que intervenir Lionel Scaloni junto a integrantes del comando técnico de Argentina para evitar que la discusión continuara. El incidente ocurrió ante la mirada del juez de línea, quien no pudo intervenir directamente.
Otro momento que generó repercusión fue el protagonizado por Nicolás Otamendi y Rodri. El defensor argentino no aceptó el saludo del mediocampista español y le recriminó declaraciones previas, recordando que “todas las semanas estuviste llorando”, en referencia a las polémicas que rodearon al torneo.
Las imágenes de ambos episodios rápidamente se viralizaron en redes sociales, en una final que terminó con España como campeón del mundo tras imponerse por 1-0 con el tanto de Ferran Torres.
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