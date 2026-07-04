¡Por la hazaña! Tras eliminar a Alemania, Paraguay se alista para escribir otra gesta y dejar fuera del Mundial 2026 a Francia, de Mbappé, Dembélé, Olise, Rabiot, etc. La Albirroja juega hoy en el Estadio Lincoln Financial Field, Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, por los octavos de final de la Copa del Mundo. El duelo está pactado para empezar a las 18:00 horas (horario paraguayo).

Unicanal (Canal 8) te ofrecerá la transmisión EN VIVO por televisión abierta y mediante sus plataformas digitales para que los aficionados paraguayos puedan alentar a la Albirroja ante Francia.

¿Dónde ver Unicanal (Canal 8) EN VIVO GRATIS en Paraguay?

Unicanal (Canal 8) se encuentra disponible en televisión abierta y en los principales servicios de televisión por cable e IPTV del país.

Operador Canal TiGo Hogar Canal 8 (SD) / 708 (HD) Personal Flow Canal 8 (Digital/HD) Claro TV (IPTV) Canal 15 Claro TV (satelital) Canal 20 Copaco IPTV Canal 11 TDT (señal abierta) Canal 3.2 HD

Importante: La numeración puede variar según la ciudad, el plan contratado o el tipo de decodificador de cada operador.

Transmisión de Unicanal vía Canal 8 para seguir el partido de Paraguay vs. Francia en vivo y en directo, este sábado 4 de julio, por los octavos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)

¿Cómo ver Unicanal Online EN VIVO, el partido Paraguay vs. Francia?

Además de la transmisión por televisión, los aficionados también podrán acceder a la programación de Unicanal mediante sus plataformas digitales compatibles con múltiples dispositivos.

Dispositivos compatibles

Smart TV

Android TV

Google TV

Apple TV

Amazon Fire TV Stick

Roku

Computadoras (Windows y macOS)

Smartphones Android

iPhone

iPad

Tablets

Navegadores web

¿Dónde ver Popu TV EN VIVO GRATIS, partido Paraguay vs. Francia por Mundial 2026?

Para ver el partido Paraguay vs. Francia por los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 vía Popu TV (Paraguay) en vivo gratis, la forma más directa es a través de su canal oficial de YouTube (@somospopupy) , donde transmiten su programación de estilo popular y provocador. También es posible encontrar sus transmisiones en vivo a través de sitios web asociados que agrupan canales paraguayos, como GEN.

¿Cómo ver Popu TV gratis?

YouTube : Accede al canal Popu TV - YouTube y busca la pestaña “Live” o “En vivo” para ver las transmisiones actuales y pasadas.

: Accede al canal Popu TV - YouTube y busca la pestaña “Live” o “En vivo” para ver las transmisiones actuales y pasadas. Sitio web de GEN : A través de la sección en vivo de GEN, puedes acceder a Popu TV, que forma parte del grupo de medios.

: A través de la sección en vivo de GEN, puedes acceder a Popu TV, que forma parte del grupo de medios. Redes sociales: Revisa el perfil de TikTok de Popu TV para fragmentos en vivo y contenido destacado.

Horario, TV y dónde ver en vivo Paraguay vs. Francia por el Mundial de Fútbol 2026

Fecha: Sábado 4 de julio de 2026

Partido: Paraguay vs. Estados Unidos por la Jornada 1 del Mundial de Fútbol 2026

Hora: 6:00 p.m. (horario paraguayo)

Canal: Unicanal

Estadio: Estadio Filadelfia (Lincoln Financial Field), Pensilvania.