La FIFA confirmó cuándo será el sorteo del Mundial 2026, que comienza el 11 de junio y termina el 19 de julio con el detalle de la fecha, la hora y los equipos clasificados a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México. Esta edición, que será la primera con la participación de 48 equipos, tendrá varias novedades y las selecciones están próximas a conocer a sus primeros rivales.

Ya conocemos a 42 de los 48 participantes, ya que los seis restantes se definirán en dos repechajes: el intercontinental que se celebrará en México en marzo de 2026 y entregará dos plazas, y el de la UEFA que otorgará cuatro y también será en esa fecha. La FIFA dio a conocer el procedimiento del sorteo de la Copa del Mundo. Los tres países anfitriones han sido ubicados en el Bombo 1, junto con las nueve selecciones mejor posicionadas en el ranking FIFA: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

En el Bombo 1, Canadá, México y Estados Unidos, como anfitriones, serán identificados con pelotas de colores diferentes y, cuando sean sorteados, se ubicarán automáticamente en las posiciones A1 para México (pelota verde), B1 para Canadá (pelota roja) y D1 para Estados Unidos (pelota azul). Las otras nueve selecciones del Bombo 1 tendrán pelotas del mismo color y serán asignadas automáticamente a la posición 1 del grupo en el que sean sorteadas.

Las siguientes 12 selecciones del ranking integrarán el Bombo 2. Entre ellas están Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. Las siguientes 12 selecciones conformarán el Bombo 3, integrado por Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

El resto de los equipos irán al Bombo 4 junto con los seis ganadores del repechaje intercontinental. Este bombo incluye a Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda. Los cuatro ganadores del repechaje incluirán cuatro selecciones de UEFA y dos de otras confederaciones.

El sorteo se llevará a cabo de forma tal que equipos de la misma confederación no puedan quedar en el mismo grupo. La excepción es Europa, debido a que hay más selecciones europeas (16) que grupos (12). En consecuencia, cuatro grupos tendrán dos equipos europeos, mientras que el resto tendrá solo uno.

Para asegurar equilibrio competitivo, España -número 1 del ranking- y Argentina -número 2- serán ubicadas en caminos opuestos mediante sorteo. Lo mismo sucederá con el tercer y cuarto lugar del ranking (Francia e Inglaterra). Así se garantiza que, si cada uno gana su grupo, las selecciones mejor clasificadas no puedan enfrentarse antes de la final. Esa será la gran novedad de esta edición.

¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 está pactado para este viernes 5 de diciembre desde las 11:00 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el sorteo comenzará a la 1:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 12:00 p.m.; en México a las 10:00 a.m.; y en España a las 5:00 p.m.

¿En qué canal ver el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 se realizará en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D.C., con la transmisión exclusiva de DIRECTV para toda Latinoamérica y América TV para el territorio peruano, además de las alternativas de streaming en DGO y América tvGO. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la página web de Depor.

