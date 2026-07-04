La fase de eliminación directa del Mundial FIFA 2026 continúa este sábado 4 de julio con un atractivo duelo entre Francia y Paraguay en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. El ganador avanzará a los cuartos de final, mientras que el perdedor pondrá fin a su aventura en la Copa del Mundo.
La selección francesa llega respaldada por una de las ofensivas más productivas del torneo y con Kylian Mbappé como principal referente. Paraguay, en cambio, aterriza en esta instancia convertido en una de las grandes sorpresas del campeonato tras eliminar a Alemania en una dramática tanda de penaltis.
Los aficionados hispanos en Estados Unidos podrán seguir todas las incidencias del encuentro mediante la cobertura especial de Telemundo Deportes EN VIVO, señal que transmitirá el partido en español por televisión abierta, operadores de cable y plataformas digitales autorizadas.
Si buscas cómo ver Francia vs. Paraguay EN DIRECTO, aquí encontrarás los canales disponibles, opciones de streaming, horarios oficiales y toda la información necesaria para seguir el encuentro desde cualquier dispositivo en Estados Unidos.
¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO GRATIS, Francia vs. Paraguay por el Mundial 2026?
Telemundo Deportes forma parte de la cobertura oficial del Mundial FIFA 2026 en Estados Unidos y transmitirá en español el partido entre Francia y Paraguay correspondiente a los octavos de final.
La señal estará disponible mediante televisión abierta en múltiples mercados del país, además de operadores de cable, satélite y plataformas digitales compatibles.
¿Cómo ver Francia vs. Paraguay EN VIVO por Peacock?
Los aficionados que prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo mediante Peacock, la plataforma de streaming de NBCUniversal que forma parte de la cobertura oficial del Mundial FIFA 2026 en Estados Unidos.
Además de la transmisión en vivo de Francia vs. Paraguay, Peacock ofrece acceso a repeticiones, momentos destacados, programas especiales y contenido exclusivo relacionado con la Copa del Mundo.
Opciones para ver Francia vs. Paraguay online
- Peacock Premium
- App Telemundo
- Telemundo Deportes
- Hulu + Live TV
- YouTube TV
- Fubo
- DIRECTV Stream
¿En qué dispositivos puedo ver Telemundo Deportes y Peacock?
La transmisión del Mundial FIFA 2026 estará disponible en múltiples dispositivos con conexión a internet.
Dispositivos compatibles
- Smart TV Samsung
- Smart TV LG
- Android TV
- Google TV
- Apple TV
- Roku
- Amazon Fire TV Stick
- Chromecast
- Android
- iPhone
- iPad
- Tablets
- Computadoras Windows
- Computadoras Mac
- Xbox
- PlayStation
¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Francia vs. Paraguay en Estados Unidos?
Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu operador de televisión por cable, satélite o fibra óptica, estas son algunas de las principales ciudades donde podrás seguir el partido.
Telemundo en Albuquerque, Nuevo México
- Canal 2 en señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Atlanta, Georgia
- Canal 47.2 de señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 24 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Austin, Texas
- Canal 42.2 de señal local
- Canal 55 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Bakersfield, California
- Canal 13 de señal local
- Canal 30 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Baltimore, Maryland
- Canal 4.3 de señal local
- Canal 565 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Chicago, Illinois
- Canal 4 de Xfinity
- Canales 5.3 y 44 de señal local
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Dallas, Texas
- Canal 39 de señal local
- Canal 10 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Denver, Colorado
- Canal 25 de señal abierta
- Canal 11 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en El Paso, Texas
- Canal 48 de señal local
- Canal 11 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Fort Lauderdale, Florida
- Canal 51 de señal local
- Canal 13 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Fresno, California
- Canal 51 de señal local
- Canal 11 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Houston, Texas
- Canal 47 de señal local
- Canal 11 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Las Vegas, Nevada
- Canal 39 de señal abierta
- Canal 9 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Miami, Florida
- Canal 51 de señal local
- Canal 13 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Nueva York, NY
- Canal 47 de señal abierta
- Canal 47 de Spectrum
- Canales 16 y 1007 de Optimum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Orlando, Florida
- Canal 31 de señal local
- Canal 62 de Spectrum
- Canal 21 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Filadelfia, Pensilvania
- Canal 62 de señal local
- Canal 24 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Phoenix, Arizona
- Canal 39 de señal local
- Canal 20 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en San Antonio, Texas
- Canal 60 de señal local
- Canal 17 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en San Diego, California
- Canal 48 de señal local
- Canal 20 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en San Francisco, California
- Canal 48 de señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Seattle, Washington
- Canal 7.4 de señal local
- Canal 326 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Tampa, Florida
- Canal 49 de señal local
- Canal 19 de Spectrum
- Canal 21 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Washington, Distrito de Columbia
- Canal 44 de señal local
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿A qué hora juega Francia vs. Paraguay en Estados Unidos?
|Zona horaria
|Hora
|Eastern Time (ET)
|5:00 p.m.
|Central Time (CT)
|4:00 p.m.
|Mountain Time (MT)
|3:00 p.m.
|Pacific Time (PT)
|2:00 p.m.
|Alaska Time (AKDT)
|1:00 p.m.
|Hawaii Time (HST)
|11:00 a.m.
Horario, TV y dónde ver EN VIVO Francia vs. Paraguay
|Dato
|Información
|Partido
|Francia vs. Paraguay
|Competición
|Mundial FIFA 2026
|Instancia
|Octavos de final
|Fecha
|Sábado 4 de julio de 2026
|Hora (ET)
|5:00 p.m.
|Hora (PT)
|2:00 p.m.
|TV en español
|Telemundo Deportes
|Streaming
|Peacock, App Telemundo
|Estadio
|Lincoln Financial Field
|Ciudad
|Filadelfia
|Estado
|Pensilvania
Lectura de Noé Yactayo
“Paraguay ya cumplió una de las grandes gestas del Mundial al eliminar a Alemania, pero Francia representa un desafío diferente por la cantidad de recursos ofensivos que posee. La Albirroja ha demostrado que sabe sufrir y competir en escenarios adversos, mientras que los franceses llegan con la presión de confirmar su favoritismo. Si Paraguay consigue mantener el partido cerrado durante buena parte del encuentro, la eliminatoria podría ser mucho más equilibrada de lo que muchos imaginan”.