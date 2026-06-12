Paraguay inicia este viernes 12 de junio su participación en la Copa Mundial FIFA 2026 enfrentando a Estados Unidos en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, por la primera jornada del Grupo D. La Albirroja tendrá una exigente prueba ante uno de los países anfitriones del torneo en un encuentro programado para las 10:00 p.m. de Asunción (9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT).
¿Quieres seguir el partido desde tu televisor, teléfono móvil, computadora o Smart TV? La transmisión para Paraguay estará disponible a través de TiGo Sports y la plataforma TiGo Online, que llevarán todas las incidencias del debut mundialista de la selección paraguaya.
A continuación, te contamos qué canales debes sintonizar y cómo acceder a la señal en vivo para no perderte ningún detalle del Paraguay vs. Estados Unidos.
¿Dónde ver TiGo Sports EN VIVO, Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026?
TiGo Sports forma parte de la cobertura oficial de la Copa Mundial FIFA 2026 en Paraguay. Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de las siguientes señales:
- Canal 100 (TiGo Sports)
- Canal 101 (TiGo Sports+)
- Canal 102 (TiGo Sports 3)
¿Cómo ver TiGo Online EN VIVO, Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026?
Los usuarios de TiGo también podrán seguir el partido mediante TiGo Online desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.
Dispositivos compatibles
- Smart TV
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- Amazon Fire TV Stick
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- Android
- iPhone
- iPad
Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026
|Dato
|Información
|Partido
|Paraguay vs. Estados Unidos
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026
|Grupo
|D
|Fecha
|Viernes 12 de junio de 2026
|Hora
|10:00 p.m. de Asunción
|TV
|TiGo Sports
|Streaming
|TiGo Online
|Estadio
|SoFi Stadium
|Ciudad
|Los Ángeles, California