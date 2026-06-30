El Estadio Azteca vuelve a abrir sus puertas para una noche de eliminación directa y México llega con argumentos para ilusionarse. El equipo de Javier Aguirre cerró la fase de grupos con pleno de victorias, seis goles a favor y ningún tanto recibido, una carta de presentación que lo convirtió en uno de los conjuntos más sólidos de la primera ronda del Mundial 2026. Ahora, el Tri tendrá enfrente a una Ecuador que parecía al borde de la eliminación hasta que sorprendió a Alemania y cambió el rumbo de su torneo.

La historia también respalda a los mexicanos. Desde que el Azteca comenzó a albergar partidos mundialistas en 1970, la selección anfitriona nunca ha perdido un encuentro de Copa del Mundo en ese escenario. Sin embargo, la Tri ecuatoriana aterriza en Ciudad de México impulsada por la velocidad de Gonzalo Plata y la experiencia goleadora de Enner Valencia, ingredientes suficientes para poner a prueba una de las grandes fortalezas del conjunto local.

¿Quieres ver el partido por televisión abierta o streaming? La transmisión oficial para el público mexicano estará disponible EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa, mientras que TUDN ofrecerá cobertura completa para los usuarios de televisión de paga. El encuentro comenzará a las 19:00 horas del Centro de México (20:00 de Quito; 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT) y definirá a uno de los clasificados a los octavos de final.

TL;DR del México vs. Ecuador por el Mundial 2026

📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS

📺 TUDN EN VIVO

💻 Streaming: ViX y TUDN

🕐 Hora: 19:00 del Centro de México

🏟️ Estadio: Estadio Azteca

🌎 Dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, México vs. Ecuador por el Mundial 2026?

El partido entre México y Ecuador se transmite EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y mediante los principales operadores de televisión de paga del país. Consulta los números de canal para seguir el encuentro desde tu proveedor de televisión.

Canales de Canal 5 en México

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

También es posible seguir la señal de Canal 5 mediante plataformas digitales como ViX y TUDN, que permiten acceder a transmisiones en vivo desde teléfonos móviles, tabletas, computadoras y Smart TV compatibles. Algunas funciones y eventos pueden requerir una suscripción activa dependiendo del dispositivo y la región.

Dispositivos compatibles

Smart TV

Android TV

Apple TV

Chromecast

Teléfonos Android

iPhone

iPad

Tablets

Computadoras Windows

Computadoras Mac

Aficionados listos para el partido México vs. Ecuador por los 16avos del Mundial 2026. Siga la señal de Canal 5 y TUDN en vivo por internet para descubrir dónde ver el juego de la Selección Mexicana por TV abierta y fútbol online. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, México vs. Ecuador por la Copa Mundial FIFA 2026?

TUDN ofrecerá una cobertura especial del partido con programación previa, análisis, alineaciones confirmadas y transmisión en directo desde el Estadio Azteca. Estos son algunos de los canales disponibles en los principales operadores de televisión de paga en México.

Canales de TUDN en México

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

CIUDAD DE MÉXICO, CDMX (MÉXICO), 30/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming que transmiten el partido México vs. Ecuador EN VIVO GRATIS este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, México vs. Ecuador en Estados Unidos?

Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la cobertura de TUDN USA mediante los principales operadores de televisión de paga. La comunidad hispana contará además con opciones complementarias a través de FOX, Telemundo y Universo.

Canales de TUDN USA

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

Ecuador y México se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (CDMX). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Teleamazonas, DSports, DIRECTV Go, Disney Plus, ESPN, Canal 5, TUDN, Canal 9, Nu9ve, TV Azteca 7, Azteca Deportes, Canal 2, Las Estrellas, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE LA TRI EN X DE @LaTri)

Horarios, TV y dónde ver en vivo México vs. Ecuador por la Copa Mundial FIFA 2026

Detalle Información Partido México vs. Ecuador Competición Copa Mundial FIFA 2026 (Dieciseisavos de final) Fecha Martes 30 de junio de 2026 Horario 19:00 horas del Centro de México TV abierta Canal 5 TV de paga TUDN Streaming ViX y TUDN Estadio Estadio Azteca Capacidad 72,766 espectadores Ciudad Ciudad de México, México Dirección Calz. de Tlalpan 3465, Sta. Úrsula Coapa, Coyoacán, 04650 Ciudad de México, CDMX

El Estadio Azteca volverá a convertirse en el centro de atención del fútbol mundial cuando albergue este cruce de eliminación directa entre México y Ecuador. Con el respaldo de su afición y una campaña impecable en la fase de grupos, el Tri intentará dar un nuevo paso hacia los octavos de final. Ecuador, sin embargo, llega fortalecido tras su victoria sobre Alemania y dispuesto a desafiar los pronósticos en una de las eliminatorias más atractivas de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

México y Ecuador se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (CDMX). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Canal 5, TUDN, Canal 9, Nu9ve, TV Azteca 7, Azteca Deportes, Canal 2, Las Estrellas, ESPN, Disney Plus, Teleamazonas, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN NACIONAL EN X DE @miseleccionmx)