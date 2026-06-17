La potencia europea se roba los reflectores. Inglaterra debutará este miércoles 17 de junio frente a Croacia en el AT&T Stadium de Arlington, en Dallas, por la primera jornada del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro comenzará a las 14:00 horas del Tiempo del Centro de México (4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT) y se perfila como el partido más atractivo de la fecha inaugural, con figuras como Harry Kane y Jude Bellingham frente a la experiencia de Luka Modric como principales referentes, en un duelo que puede marcar el rumbo del grupo.

¿Quieres ver el juego en tu televisor Smart TV, teléfono celular, PC o tablet? La transmisión oficial del partido entre Inglaterra y Croacia se podrá ver en vivo y gratis por el Canal 7 de Azteca Siete en señal abierta, además de cableoperadores como Izzi, Megacable, Totalplay, Star TV, Dish y SKY, y el sitio web de TV Azteca Deportes Network, donde también podrás seguir la señal vía streaming totalmente gratis.

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre Inglaterra y Croacia por la primera jornada del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los principales cableoperadores de México, además del sitio y la app de TV Azteca Deportes, donde podrás ver el duelo en vivo, online y sin costo.

Canales de Azteca 7 en México

Estos son los números habituales de Azteca 7 en los principales operadores de TV de paga en México:

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

Canales 7 SD y 107 HD de Totalplay

Canales 7 SD y la señal correspondiente de Star TV (según la región)

Desde México, TUDN y Canal 5 transmiten el partido Inglaterra vs. Croacia EN VIVO GRATIS por señal abierta por el grupo L de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026?

Para ver el partido entre Inglaterra y Croacia correspondiente a la primera fecha del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026, debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes y seleccionar la opción de eventos en vivo, donde estará habilitada la señal del juego. También puedes disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca o TV Azteca Deportes, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

Podrás seguir la transmisión desde:

PC (navegador web ingresando al portal de Azteca Deportes)

Teléfonos móviles (app TV Azteca / TV Azteca Deportes)

Smart TV compatibles (app nativa o navegador integrado)

Tablets con sistema operativo Android o iOS

Pasos rápidos para ver Inglaterra vs. Croacia online

Ingresa a la web oficial de TV Azteca Deportes y busca la sección de transmisiones en vivo del Mundial 2026.

Inicia la reproducción del Inglaterra vs. Croacia y confirma el volumen y la calidad de video (recomendado en HD).

Si estás en un dispositivo móvil, abre la app de TV Azteca o TV Azteca Deportes y selecciona el partido desde el banner principal o la pestaña “En Vivo”.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Inglaterra vs. Croacia por la Copa Mundial FIFA 2026

A continuación, el resumen con todos los datos clave del partido:

Detalle Información Fecha Miércoles 17 de junio de 2026 Partido Inglaterra vs. Croacia – Jornada 1 del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TV (México) Azteca Siete (Canal 7), además de otras señales abiertas como Canal 5 y Las Estrellas, según programación Streaming TV Azteca Deportes Network (sitio web y app) EN VIVO y GRATIS Horario 14:00 horas del Tiempo del Centro de México (4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT) Estadio AT&T Stadium de Arlington, Dallas, Texas, Estados Unidos

Inglaterra y Croacia se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este miércoles 17 de junio por la Jornada 1 del Grupo L desde el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount Plus, TV Azteca, Canal 5, TV Azteca, ViX, La 1 HD de TVE, RTVE Play, DAZN Mundial, Teledeporte, TIGO SPORTS, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, WIN SPORTS y FS1. (VIDEO DE ENGLAND EN X DE @England)