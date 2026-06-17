La potencia europea se roba los reflectores. Inglaterra debutará este miércoles 17 de junio frente a Croacia en el AT&T Stadium de Arlington, en Dallas, por la primera jornada del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro comenzará a las 14:00 horas del Tiempo del Centro de México (4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT) y se perfila como el partido más atractivo de la fecha inaugural, con figuras como Harry Kane y Jude Bellingham frente a la experiencia de Luka Modric como principales referentes, en un duelo que puede marcar el rumbo del grupo.
¿Quieres ver el juego en tu televisor Smart TV, teléfono celular, PC o tablet? La transmisión oficial del partido entre Inglaterra y Croacia se podrá ver en vivo y gratis por el Canal 7 de Azteca Siete en señal abierta, además de cableoperadores como Izzi, Megacable, Totalplay, Star TV, Dish y SKY, y el sitio web de TV Azteca Deportes Network, donde también podrás seguir la señal vía streaming totalmente gratis.
¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026?
TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre Inglaterra y Croacia por la primera jornada del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los principales cableoperadores de México, además del sitio y la app de TV Azteca Deportes, donde podrás ver el duelo en vivo, online y sin costo.
Canales de Azteca 7 en México
Estos son los números habituales de Azteca 7 en los principales operadores de TV de paga en México:
- Canales 107 SD y 607 HD de Dish
- Canales 107 SD y 1107 HD de SKY
- Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable
- Canales 107 SD y 807 HD de Izzi
- Canales 7 SD y 107 HD de Totalplay
- Canales 7 SD y la señal correspondiente de Star TV (según la región)
¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026?
Para ver el partido entre Inglaterra y Croacia correspondiente a la primera fecha del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026, debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes y seleccionar la opción de eventos en vivo, donde estará habilitada la señal del juego. También puedes disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca o TV Azteca Deportes, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.
Podrás seguir la transmisión desde:
- PC (navegador web ingresando al portal de Azteca Deportes)
- Teléfonos móviles (app TV Azteca / TV Azteca Deportes)
- Smart TV compatibles (app nativa o navegador integrado)
- Tablets con sistema operativo Android o iOS
Pasos rápidos para ver Inglaterra vs. Croacia online
- Ingresa a la web oficial de TV Azteca Deportes y busca la sección de transmisiones en vivo del Mundial 2026.
- Inicia la reproducción del Inglaterra vs. Croacia y confirma el volumen y la calidad de video (recomendado en HD).
- Si estás en un dispositivo móvil, abre la app de TV Azteca o TV Azteca Deportes y selecciona el partido desde el banner principal o la pestaña “En Vivo”.
Horario, TV y dónde ver EN VIVO Inglaterra vs. Croacia por la Copa Mundial FIFA 2026
A continuación, el resumen con todos los datos clave del partido:
|Detalle
|Información
|Fecha
|Miércoles 17 de junio de 2026
|Partido
|Inglaterra vs. Croacia – Jornada 1 del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026
|TV (México)
|Azteca Siete (Canal 7), además de otras señales abiertas como Canal 5 y Las Estrellas, según programación
|Streaming
|TV Azteca Deportes Network (sitio web y app) EN VIVO y GRATIS
|Horario
|14:00 horas del Tiempo del Centro de México (4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT)
|Estadio
|AT&T Stadium de Arlington, Dallas, Texas, Estados Unidos