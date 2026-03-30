Paraguay vs. Marruecos se ven las caras este martes 30 de marzo desde el Stade Bollaert-Delelis (Lens, Francia), en el segundo de los dos amistosos programados para la Fecha FIFA. El duelo será una oportunidad clave para seguir probando jugadores en las dos escuadras a prácticamente dos meses del Mundial 2026.

Paraguay y Marruecos se miden en un amistoso internacional que sirve como termómetro definitivo para ambas escuadras en este cierre de la fecha FIFA. Para la ‘Albirroja’, este escenario evoca recuerdos agridulces, pues regresa a la ciudad de Lens donde disputó aquel histórico duelo ante Francia en el Mundial de 1998, buscando ahora consolidar un funcionamiento colectivo que los haga protagonistas en la próxima Copa del Mundo.

La selección paraguaya llega a este compromiso con el ánimo a tope tras haber conseguido una victoria por 1-0 ante Grecia en Atenas hace unos días. La figura de Julio Enciso emerge como el principal argumento ofensivo de los sudamericanos, en un necesario recambio generacional buscando dar la sorpresa en la cita mundialista.

Por su parte, Marruecos encara este desafío con la intención de reencontrarse con el triunfo luego de igualar 1-1 frente a Ecuador en su presentación anterior. Los ‘Leones del Atlas’ continúan con su proceso de evolución tras su histórica participación en Qatar, integrando ahora a jóvenes talentos nacionalizados que militan en las ligas más competitivas de Europa.

En lo que respecta al historial reciente, el último antecedente entre ambos se remonta a un empate sin goles en 2022, lo que refleja la paridad de fuerzas. Ojo, Paraguay integra el grupo D junto a Estados Unidos, Australia y Turquía o Kosovo; por su parte, Marruecos se ubica en el grupo C junto a Brasil, Haití y Escocia.

Paraguay viene de derrotar 1-0 a Grecia en el primer amistoso de la fecha FIFA. (Foto: Getty Images)

¿A qué hora juegan Paraguay vs. Marruecos?

Paraguay vs. Marruecos está programado para este martes 31 de marzo desde la 1:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 3:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 2:00 p.m.; en México a las 12:00 p.m.; y en España a las 8:00 p.m. del mismo día.

¿En qué canales ver Paraguay vs. Marruecos?

Paraguay vs. Marruecos se disputará en el Stade Bollaert-Delelis, con la transmisión de Tigo Sports para todo el territorio paraguayo. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

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