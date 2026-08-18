Jamal Musiala tiene 23 años y es considerado una de las ‘joyas’ del fútbol alemán. Lastimosamente, los últimos dos años ha sufrido por problemas físicos y lesiones que le han restado protagonismo a su carrera con el Bayern. En el último amistoso frente al Heidenheim, volvió a desmayarse en el campo, tal como había ocurrido el fin de semana en el duelo ante el RB Leipzig. “Espero que esto los ayude a comprender mejor la situación. Al mismo tiempo, les pido comprensión, ya que deseo mantener este asunto en el ámbito privado, compartiéndolo únicamente con mi círculo más cercano, el club y los especialistas médicos”, declaró el volante alemán.

Tras este nuevo episodio, queda en duda la presencia de Musiala para el partido del próximo sábado frente a Borussia Dortmund por la Supercopa de Alemania. La decisión estará en manos del técnico Vincent Kompany y los médicos del Bayern.

“He asumido plena responsabilidad por esta decisión. En general, me siento muy positivo y voy por el buen camino. Lo que más me ayuda en este proceso es seguir luchando por victorias y títulos junto a mi equipo y con vuestro increíble apoyo”, agregó.

Musiala aclaró que “no existe ningún riesgo adicional” para su salud. “Tras consultar estrechamente y mantener contacto continuo con los especialistas, mi deseo personal fue afrontar este desafío; con el visto bueno de los neurólogos, quiero seguir haciendo lo que más favorece mi recuperación: vivir mi vida con normalidad y perseguir mi pasión por el fútbol”, señaló.

En el último amistoso frente al Heidenheim, Jamal Musiala volvió a desmayarse en el campo, tal como había ocurrido el fin de semana en el duelo ante el RB Leipzig. (Foto: Getty Images)

“Estoy recibiendo una atención médica excelente y me mantengo muy optimista. El FC Bayern y mi red de apoyo personal están a mi lado, ayudándome a superar esto”, señaló Jamal Musiala, quien reveló que le han diagnosticado “unas crisis de ausencia breves y temporales —pero tratables— causadas por una disfunción neurológica”.

“Estas pueden provocar incidentes como los ocurridos recientemente, por ejemplo, en el partido contra el Leipzig o en el encuentro en Heidenheim. Sé que a primera vista pueden parecer alarmantes, pero para mí, actualmente, son simplemente parte de mi vida cotidiana”, agregó. Jamal Musiala encendió las alarmas el pasado sábado, luego de desmayarse en el segundo tiempo del partido contra RB Leipzig en el Allianz Arena. Este martes le volvió a pasar en la visita al Heidenheim, último amistoso antes de arrancar la temporada.

“Lo primero es lo primero: me encuentro bien. Estoy increíblemente agradecido por sus mensajes y su apoyo“, arrancó el alemán. “Entiendo que muchos estén preocupados. Quiero disipar esas dudas hoy mismo y explicar la situación”, complementó el mediocampista.

Jamal Musiala se volvió a desmayar en el amistoso de Bayern Múnich contra Heidenheim, situación que ya le había pasado el sábado pasado contra RB Leipzig y que, según sus declaraciones, es una batalla constante que viene atravesando bajo observación médica. Ante el revuelo que han causado sus recientes episodios, Musiala publicó esta carta dirigida a los hinchas y explicó cuáles son las razones de los desmayos.

Tras este nuevo episodio, queda en duda la presencia de Musiala para el partido del sábado frente a Borussia Dortmund por la Supercopa de Alemania. (Foto: Getty Images)

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