Cambios radicales en el Instituto Peruano del Deporte (IPD). En medio del reciente escándalo suscitado en la Villa Deportiva Nacional (Videna), donde una fumigación sin previo aviso puso en riesgo la vida de atletas de la Federación Deportiva Peruana de Judo, el Poder Ejecutivo designó a Óscar Fausto Fernández Cáceres como nuevo presidente del IPD, luego de aceptar la renuncia presentada por su predecesor Sergio Ludeña Visalot.

El nombramiento de Fernández fue oficializado mediante la Resolución Suprema N.° 021-2026-MINEDU, fechada el 17 de agosto. Con el cargo vacante ante la renuncia de Ludeña, al Gobierno le correspondía designar a un funcionario para que asuma la presidencia de dicha institución.

Óscar Fernández, quien en el pasado ya estuvo al mando del IDP entre diciembre del 2016 y agosto del 2018, recibió el respaldo de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y del ministro de Educación, José Antonio Chang, quienes firmaron la resolución de su designación.

Este cambio de mando en el IPD se da horas después de que una grave denuncia sacudiera los cimientos del organismo. El pasado domingo en horas de la noche, miembros de la Federación Deportiva Nacional de Judo expuso en videos una fumigación en el interior de la Videna, cuando aún habían miembros de su delegación dentro.

Las imágenes fueron muy reveladoras: varios atletas tuvieron que evacuar el lugar al sufrir asfixia por el humo generado tras la fumigación. Yuliana Bolívar, entrenadora de la delegación peruana de judo, denunció que no fueron alertados de que iban a realizar estas labores. Asimismo, precisó que todo esto se dio a dos días de que sus dirigidos compitan en el Open Panamericano Lima 2026.

“Han estado fumigando en el albergue donde han estado todos los atletas y hay chicos menores de edad que compiten en dos días. Intentamos entrar, pero la cantidad de humo nos obligó a salir porque estábamos perdiendo el aire y la oxigenación”, relató.

Sergio Ludeña llegó al IPD tras su último paso por Cienciano. (Foto: IPD)

Horas más tarde, el IPD emitió un comunicado en donde aclaran que Sergio Ludeña, quien hasta ese momento todavía era presidente de la entidad, se dirigió a la Comisaría de San Luis para realizar la denuncia correspondiente tras los hechos ocurridos en la Videna. Según se pudo conocer este lunes, la fumigación sí estaba programada, pero para el martes 18 de agosto, y no para el domingo cuando los deportistas seguían en el interior del albergue afectado.

Por otra parte, en el IPD también realizarán una investigación administrativa para determinar responsabilidades en la interna, entendiendo que alguien debió dar el visto bueno para una labor que no estaba pactada para este domingo.

Con Óscar Fernández al mando del IPD, se esperan respuestas claras sobre lo sucedido el pasado domingo y las medidas que se tomarán cuando se encuentren a los responsables que encabezaron la mencionada fumigación. Asimismo, a un año de la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027, hay dudas respecto a los movimientos que puedan darse en la interna, pues Ludeña también era presidente del Comité Organizador.

Óscar Fernández también fue presidente del IPD entre diciembre del 2016 y agosto del 2018. (Foto: Presidencia)

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