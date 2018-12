REAL MADRID | AL AIN | FINAL DEL MUNDIAL DE CLUBES | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | FOX SPORTS | Real Madrid vs. Al Ain se medirán EN VIVO por el título del Mundial de Clubes 2018 desde Emiratos Árabes Unidos en una final inesperada en la que el 'cuadro blanco' buscarán alzar su tercer título consecutivo en este torneo.



El equipo de Solari llegó a esta instancia tras superar 3-1 al Kashima Antlers con un triplete del delantero galés Gareth Bale. Mientras que el cuadro local eliminó a nada menos que River Plate por penales.

¿A qué hora jugarán el Real Madrid vs. Al Ain EN VIVO y EN DIRECTO?

Real Madrid y Al Ain se enfrentarán este sábado 22 de diciembre en el Estadio Jeque Zayed, Abu Dhabi. El choque definitorio está programado para las 11:30 a.m. (hora peruana) y 17:30 p.m. (hora de españa).

Real Madrid vs. Al Ain : horarios en el mundo



Perú - 11:30 a.m.

Ecuador - 11:30 a.m.

Colombia - 11:30 a.m.

México - 10:30 a.m.

Bolivia - 12:30 p.m.

Chile - 1:30 p.m.

Argentina - 1:30 p.m.

Uruguay - 1:30 p.m.

Paraguay - 1:30 p.m.

España - 5:30 p.m.

¿Cómo y dónde ver EN DIRECTO la final del Mundial de Clubes 2018 entre el Real Madrid vs. Al Ain EN VIVO?

La gran final del Mundial de Clubes 2018 contará con la transmisión EN DIRECTO de FOX Sports para Latinoamérica y TVE, (España) y TDN (México).

¿Cómo ver el Real Madrid vs. Al Ain EN VIVO ONLINE GRATIS por INTERNET?



Puede seguir la final del Mundial de Clubes EN VIVO y EN DIRECTO por la web de Depor.com , sigue con nosotros el minuto a minuto, las jugadas, los goles y todas las incidencias de esta gran final entre el Real Madrid y el Al Ain en los Emiratos Árabes Unidos.