▷ MIRA Real Madrid vs. Ajax EN VIVO y EN DIRECTO por la Champions League | Octavos de final

Primer tiempo del partido. Real Madrid vs. Ajax se enfrentan por octavos de final de la Champions League en el Johan Cruyff Arena. Santiago Solari no puso a Marcelo en el equipotitular y buscará el triunfo de visitante para poder cerrar la llave el 5 de marzo. Para disfrutar y ver fútbol online por celular y TV online, como la fase eliminatoria de la Liga de Campeones , puedes optar por aplicaciones móviles o plataformas web.

Alineaciones confirmadas. Real Madrid juega con Courtois, Sergio Ramos, Nacho, Daniel Carvajal, Reguilón, Modric, Kroos, Casemiro, Benzema, Bale y Vinicius Junior. Por otro lado, Ajax forma con Onana, Blind, Tagliafico, de Ligt, Schöne, Ziyech, van de Beek, Mazraoui, de Jong, Tádic, David Neres.



Real Madrid vs. Ajax: la previa

En las últimas horas, cuatro personas fueron detenidas esta madrugada por un ataque con fuegos artificiales contra el hotel donde se alojan los jugadores del Real Madrid en Ámsterdam, confirmó este miércoles la agencia EFE por una fuente policial.

Este hecho se produjo debido a la detonación de petardos y material pirotécnico a las 02.00 am. y otra a las 03.30 am. (hora de España) en las cercanías del Hotel Okura.

El Real Madrid retoma el pulso de la Champions Legue , su competición predilecta, con una imagen de esplendor, radicalmente opuesta con la que cerró la fase de grupos, encarando como favorito su duelo ante un Ajax en mal momento y con la duda de su estrella Frenkie de Jong.

Real Madrid , campeón de las tres últimas ediciones, dominador de Europa con cuatro conquistas en cinco años, el reto madridista de proclamarse nuevamente campeón encara el momento decisivo. Llegan las eliminatorias, con unos octavos de final donde registra seis triunfos consecutivos y en los que no cae eliminado desde el 2000. El Ajax es el primer examen para un equipo lanzado en cuanto recuperó el físico adecuado para competir.

Por su parte, el Ajax recibe al Real Madrid en baja forma, pues ha perdido dos de los últimos tres partidos de la Eredivisie holandesa, y con la duda de si podrá salir de inicio una de sus estrellas, el centrocampista Frenkie de Jong.

Real Madrid llegó a Amsterdam para disputar el partido ante el Ajax

Rapahel Varane, central francés del Real Madrid , fue el único jugador madridista de los 23 desplazados a Amsterdam, que no entrenó en el Johan Cruyff Arena, por una gripe que le hace ser duda para el partido de ida de los octavos de final de la Champions League.

El Real Madrid terminó de preparar en la casa del Ajax , con un césped en perfectas condiciones, la vuelta de la Liga de Campeones con una noticia inesperada. Varane se ausentó del grupo y su participación en el partido es duda.

Real Madrid pasa un buen momento en la Liga Santander. Aunque no es líder, viene entonado tras vencer al Atlético Madrid en el Wanda Metropolitano.

Con Santiago Solari reforzado, aún más tras salir airoso del clásico copero del Camp Nou y el derbi liguero del Metropolitano en tres días de partidos decisivos, Europa espera la mejor versión de Vinicius con Real Madrid.

Apenas dos apariciones del brasileño hasta la fecha y el regreso de la competición coincide con la irrupción sin freno de un chico de 18 años que se ha convertido en el gran referente ofensivo del Real Madrid. Once titularidades consecutivas y ante sí, un estadio para brillar donde están acostumbrados a genios imberbes.

Real Madrid vs. Ajax: alineaciones posibles

Real Madrid : Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Reguilón; Casemiro, Kroos o Ceballos, Modric; Bale, Vinicius y Benzema.





: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Reguilón; Casemiro, Kroos o Ceballos, Modric; Bale, Vinicius y Benzema. Ajax : Onana; Tagliafico, Blind, De Ligt, Mazraoui; Van de Beek, De Jong, Ziyech; Tadic, Dolberg, Neres. Entrenador: Erik ten Hag.

Santiago Solari habló en conferencia de prensa

El técnico de Rea Madrid indicó que el partido de hoy será vital y muy difícil en el Johan Cruyff Arena.

Santiago Solari, técnico del Real Madrid , dijo en vísperas del duelo de la Champions League ante el Ajax , que "el Real Madrid tiene el sello del carácter de Sergio Ramos", un jugador "maravilloso y tremendamente competitivo", razón por la cual "ha jugado tantos partidos" con la camiseta blanca.

"Tenemos grandes recuerdos de este estadio", dijo Solari, que apostó por mostrar este miércoles ante el Ajax una " continuidad en el juego" que los madridistas han desplegado en los últimos encuentros. "Espero hacer un partido igual de serio al que hicimos hace tres días", añadió.

No obstante, Solari dijo que no piensa que el Ajax esté pasando por un mal periodo. "Me parece que están haciendo una buena temporada. Se asocia bien, construye bien y tiene una buena dinámica", aseguró.