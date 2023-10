Uruguay vs. Brasil se enfrentan este martes 17 de octubre en el marco de la cuarta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El duelo se llevará a cabo en el célebre Estadio Centenario de Montevideo . Este juego, de suma importancia para ambas escuadras, contaría con la presencia de Federico Valverde, Darwin Ñúnez, Vinícius y Neymar, entre otros, en búsqueda de obtener los tres puntos para sus respectivos países. Dado lo crucial de este partido, en Depor.com hemos preparado esta nota con información sobre la fecha, los horarios y los canales de televisión para su transmisión.

La selección de Uruguay arrancó su participación en la competición con un triunfo sólido sobre Chile, ganando 3-1. No obstante, no logró repetir ese éxito en su enfrentamiento en Ecuador, donde el equipo local se impuso 2-1. En el tercer partido, la selección uruguaya hizo una remontada impresionante para igualar 2-2 con Colombia en un emocionante encuentro en Barranquilla.

En busca de una victoria contra la ‘Canarinha’, los charrúas intentarán romper su racha de tres derrotas consecutivas en sus enfrentamientos recientes de las clasificatorias mundialistas. En su último encuentro en Montevideo, el conjunto brasileño se impuso 2-0. En aquel entonces, los ‘Celestes’ terminaron con un jugador menos tras la expulsión de Cavani.

En la vereda del frente, la selección brasileña inició su recorrido en la competición con una aplastante victoria en casa sobre Bolivia, ganando 5-1. Luego, se desplazó a Lima para derrotar a Perú, aunque esta vez con un margen mucho más estrecho, 1-0, tras un tiro de esquina en los últimos minutos, en el Estadio Nacional, con tanto de Marquinhos.

En el tercer duelo, la ‘Verdeamarela’ no demostró su rendimiento óptimo contra Venezuela. Esto le costó caro, ya que Eduard Bello anotó un golazo, en la segunda mitad, resultando en un empate final de 1-1. Luego del compromiso, Neymar fue confrontado por los aficionados cuando se dirigía a los vestuarios del Arena Pantanal, por lo que este duelo será clave para la tranquilidad de los dirigidos de Fernando Diniz.

¿A qué hora juega Uruguay vs. Brasil?

El partido entre Uruguay vs. Brasil está pactado para este martes 17 de octubre a las 7:00 p.m. en Ecuador, Perú y Colombia. En tanto, en Paraguay, Venezuela y Bolivia será a las 8:00 p.m. En el caso de Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, el duelo comenzará a las 9:00 p.m. Finalmente, en México, el evento tendrá lugar a las 6:00 p.m., mientras que en España será a las 2:00 a.m. (miércoles 18).

¿Dónde ver Uruguay vs. Brasil?

Según los derechos de transmisión televisiva para las Eliminatorias 2026 en cada país de Sudamérica, estos son los canales que transmitirán el partido entre Uruguay vs. Brasil: AUF TV, Antel TV y DIRECTV Sports si te encuentras en Uruguay; Rede Globo y SporTV si estás en Brasil. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. A continuación, te proporcionamos información sobre los canales que transmitirán el encuentro si te encuentras en otro país que no haya sido mencionado.

Perú: Movistar Deportes (003 y 703 HD)

Movistar Deportes (003 y 703 HD) Colombia: Caracol Play, Canal RCN y Gol Caracol.

Caracol Play, Canal RCN y Gol Caracol. Argentina: TyC Sports.

TyC Sports. Chile: Paramount+.

Paramount+. Ecuador : El Canal del Fútbol y ECDF.

: El Canal del Fútbol y ECDF. Venezuela: Venevisión

¿En qué estadio juegan Uruguay vs. Brasil?





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR