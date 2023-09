Cristiano Ronaldo no deja de anotar goles en la Liga Profesional Saudí. Este viernes, marcó un doblete en el triunfo de Al Nassr sobre Al Ahli (4-3), por la sétima jornada. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los fanáticos fue el baile que el astro portugués realizó tras su segundo tanto. Luego de saltar y gritar su característico “Síuuu”, el exdelantero del Real Madrid nos sorprendió al hacer unos pasos junto a sus compañeros. ¿Tiene algún significado? Aquí te contamos los detalles.

El partido esta 3-2 a favor de Al Nassr (Riyad Mahrez había descontado a los 50′) y el panorama no estaba claro. Al equipo de ‘CR7′ le tocaba afinar detalles para no dejar puntos en el camino. No obstante, pasaron solo dos minutos y el luso puso el 4-2 con un zurdazo desde el borde del área. Era su segunda anotación (había marcado en los primeros minutos del duelo).

Corrió hacia la esquina de la cancha, realizó su habitual festejo y luego hizo unos pasos de baile que pocos entendimos. ¿De qué se trata? Se conoció que es el baile tradicional ‘Alardah’, y lo realizó debido a que este sábado 23 de septiembre se celebra el Día Nacional Saudita. Los aficionados en las gradas estallaron de alegría con los movimientos de Cristiano.

En la previa del partido, Al Nassr publicó un video en el que se puede ver a su máxima figura vistiendo el traje tradicional saudita para celebrar esta festividad. El senegalés Sadio Mane y sus otros compañeros también aparecieron en el video realizando danzas tradicionales con espadas. Cabe destacar que Ronaldo está en el club desde finales de 2022.

¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo con Al Nassr?

Con su reciente doblete, Cristiano Ronaldo lleva 15 goles en la temporada 2023/24 con Al Nassr. Ha anotado nueve veces en la Liga Profesional Saudí y seis en la Copa de Campeones Árabes. Contando todos los números del año, el exjugador del Manchester United y Juventus suma 34 tantos.

El portugués continúa siendo un referente en el fútbol mundial y su capacidad para marcar la diferencia, sin importar dónde juegue, es un recordatorio constante de su grandeza en el deporte rey. Los ojos del mundo siguen puestos en él mientras escribe otro capítulo en su extraordinaria carrera.





