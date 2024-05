¡La pasión del fútbol no se detiene! Este sábado 11 de mayo promete ser un día importante para los aficionados al balompié alrededor del mundo, con una agenda repleta de partidos emocionantes en los principales torneos de Europa y América. Será una oportunidad perfecta para deleitarse con la destreza de los equipos más destacados en un espectáculo de talento excepcional. Con duelos apasionantes como el Real Madrid vs. Granada en España o River vs. Central Córdoba, en Argentina. Revisa los detalles de los duelos programados, en los siguientes párrafos.

Recién coronado como campeón de LaLiga, el Real Madrid llegó a este encuentro tras superar al Bayern Múnich 2-1 en la vuelta de las semifinales de la Champions League y su pase a la final. Por otro lado, el Granada, luchando contra el descenso, arriba a este juego después de ser derrotado contundentemente por el Sevilla con un marcador de 3-0 en su último juego liguero, enfrentándose a la urgente necesidad de sumar puntos.

De otro lado, en una etapa decisiva de la Premier League, el Manchester City, dirigido por Pep Guardiola, enfrenta un crucial encuentro ante el Fulham. El equipo necesita una victoria para mantenerse en la carrera por el título y no perder terreno frente al Arsenal, que lidera la tabla. Este compromiso es vital, al igual que los dos restantes, ya que permitiría a los Ciudadanos depender solo de ellos en la lucha por la corona.

Ya en el continente americano, arranca la primera jornada de la Liga Profesional de Argentina. River Plate, tras su empate 2-2 contra Nacional en Montevideo por la Copa Libertadores, enfrenta a Central Córdoba, que vuelve a competir por primera vez desde el 14 de abril, cuando igualó 0-0 con San Lorenzo en la última fecha de la Copa de la Liga. Ambos desean iniciar el certamen con el pie derecho, en un juego que se disputará en el Monumental.

¿Qué partidos se juegan este sábado 11 de mayo?

Liga 1 Te Apuesto (Perú)

Sport Boys vs. Comerciantes Unidos: 3:00 p.m. (horario de Perú) vía GOLPERU.

Cusco FC vs. Carlos Mannucci: 3:30 p.m. (horario de Perú) vía L1 MAX (Liga 1 MAX).

Sport Huancayo vs. Alianza Lima: 6:30 p.m. (horario de Perú) vía L1 MAX (Liga 1 MAX) y ATV.

César Vallejo vs. Los Chankas: 9:00 p.m. (horario de Perú) vía L1 MAX (Liga 1 MAX).

LaLiga EA Sports (España)

Mallorca vs. Las Palmas: 7:00 a.m. (horario de Perú; y 2:00 p.m. en España) vía ESPN y STAR Plus.

Villarreal vs. Sevilla: 9:15 a.m. (horario de Perú; y 4:15 p.m. en España) vía DSPORTS y DGO.

Real Madrid vs. Granada : 11:30 a.m. (horario de Perú; y 6:30 p.m. en España) vía ESPN y STAR Plus.

: 11:30 a.m. (horario de Perú; y 6:30 p.m. en España) vía ESPN y STAR Plus. Athletic Club vs. Osasuna: 2:00 p.m. (horario de Perú; y 9:00 p.m. en España) vía ESPN y STAR Plus.

Premier League (Inglaterra)

Fulham vs. Manchester City: 6:30 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Tottenham vs. Burnley: 9:00 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

West Ham vs. Luton Town: 9:00 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Everton vs. Sheffield United: 9:00 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Newcastle vs. Brighton: 9:00 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Bournemouth vs. Brentford: 9:00 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Nottingham vs. Chelsea: 11:30 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Serie A (Italia)

Napoli vs. Bologna: 11:00 a.m. (horario de Perú) vía STAR Plus.

AC Milan vs. Cagliari: 1:45 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

MLS (Estados Unidos)

Montreal vs. Inter Miami: 6:30 p.m. (horario de Perú) vía MLS Season Pass (Apple TV).

Liga Profesional de Argentina

Huracán vs. Defensa y Justicia: 12:30 p.m. (horario de Perú; y 2:30 p.m. en Argentina) vía AFA Play, TyC Sports y Fanatiz.

Godoy Cruz vs. Barracas Central: 1:30 p.m. (horario de Perú; y 3:30 p.m. en Argentina) vía AFA Play, TyC Sports y Fanatiz.

Independiente vs. Talleres: 3:30 p.m. (horario de Perú; y 5:30 p.m. en Argentina) vía AFA Play, TyC Sports y Fanatiz.

River Plate vs. Central : 5:45 p.m. (horario de Perú; y 7:45 p.m. en Argentina) vía AFA Play, TyC Sports y Fanatiz.





