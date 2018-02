Es cierto, Alberto Rodríguez demostró en varias ocasiones que no necesita tener ritmo futbolístico para llegar en óptimas condiciones a un partido. Quizá curtido por tantas lesiones que lo han azotado en 16 años de carrera (la mayoría de ellas en su pierna izquierda), ya encontró el secreto para recuperarse rápido.



Pero más allá de que Rodríguez tenga estirpe de crack y, para muchos, sea el mejor central peruano de los últimos 30 años (otros consideran a Juan Reynoso), ya son 33 años que carga a sus espaldas. Sin embargo, este año será diferente a todos los que vivió Alberto, pues jugará el Mundial en junio y ahí necesita realizar el mejor ‘trabajo’ de su carrera. Allí no podrá jugar ‘sobrado’, como lo hacía con Universitario (el año pasado), tiene que estar ‘enterito’. Una ‘cortita’: tendrá que anular al francés Antoine Griezmann, figura del Atlético de Madrid.



Ahora, con Junior de Barranquilla , el ‘Mudo’ solo disputó 45’ en la presentación de su equipo (el 24 de enero), pues una fatiga muscular en el gemelo izquierdo hizo que ayer se pierda el debut del Apertura colombiano ante Bucaramanga. Lo bueno es que le sobra crédito con los ‘Tiburones’. “Tiene una gran calidad y llegó para ser titular”, señaló Alexis Mendoza, DT del Junior, sobre Rodríguez. Encima, los hinchas barranquilleros lo quieren. Solo hace falta ver las redes, para darse cuenta que están entusiasmados por lo que puede dar el peruano.



Apenas faltan cuatro meses para Rusia 2018 y, para esa fecha, Junior debería haber jugado alrededor de 20 partidos (sin contar la Libertadores, en la que está disputando la segunda fase). Desde ya todo el Perú, incluido yo, rezamos para que el ‘Mudo’ regrese el jueves ante Olimpia (Junior cayó 1-0 en la ida) y no se pierda ningún duelo en adelante. Pensando en el Mundial, la selección necesita que llegue con ‘kilometraje’ y sano a junio. Porque su nombre (además de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán) es seguro en el ‘11’ de Ricardo Gareca.