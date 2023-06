El futuro de Alexis Sánchez aún es una incógnita, puesto que el atacante chileno aún no decide si continuará o no en el Olympique de Marsella. Y es que su buena temporada con la escuadra francesa ha causado que otros equipos del ‘Viejo Continente’ pongan la mira sobre él. Eso sí, este último sábado, el atacante sudamericano sorprendió al mundo entero y a la directiva de los ‘Olímpicos’, luego de aparecer en la gradas del estadio de Fiuli para presenciar un encuentro de la Juventus.

Si bien cualquier podría suponer que el exColo Colo estaba alentando a la escuadra que le abrió las puertas en Europa, Udinese, lo cierto es que el encuentro era ante la ‘Vecchia Signora’. No obstante, los rumores no tardaron en aparecer, luego de que diferentes medios de comunicación informarán que en Italia están negociando con Igor Tudor, quien fue técnico de Marsella durante este año y quien habría pedido la contratación de Sánchez antes de aceptar la propuesta.

Cabe resaltar que Alexis Sánchez busca en esta etapa de su carrera a un buen técnico que le brinde un lugar seguro y en el que pueda seguir desarrollando su talento, puesto que no desea repetir lo que vivió en el Inter de Milán. Por ello, según el diario L’Equipe, el ariete espera conocer la identidad del próximo entrenador de su actual equipo para definir si renovará o no.

Olympique de Marsella, por su lado, aún no se rinde y aún mantiene las esperanzas de que el formado en Cobreloa continúe una temporada más en la ciudad gala. “Con Alexis Sánchez, estamos conversando. Las tratativas comenzaron de manera positiva. Ahora estamos en una conversación. Eso es lo que dijimos. Le hemos propuesto un salario mejor que el que tenía esta temporada”, mencionó Pablo Longoria, presidente de la institución francesa.

Marsella busca a su próximo entrenador

El mandamás marsellés no ha dado pistas sobre quién puede ser el próximo estratega del equipo tras la marcha de Igor Tudor, que llegó a inicios de temporada para cubrir el vacío que dejó Jorge Sampaoli. Este último dejó la institución debido a sus indiferencia con la directiva del club.

“Para el entrenador no hay que precipitarse. Hace falta encontrar el perfil adecuado”, mencionó Longoria. Eso sí, el presidente de los ‘Olímpicos’ aseguró que no “aceptará” que el próximo DT no hable francés al final de campaña.





