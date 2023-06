Tras culminar la temporada 2022/23 de la Ligue 1, Alexis Sánchez se enfoca en lo que serán los próximos amistosos con la selección de Chile. Y es que el ‘Niño Maravilla’ fue convocado para esta fecha FIFA donde la ‘Roja’ espera sumar resultados positivo de cara a las Eliminatorias Sudamericanas. Eso sí, en medio de este panorama, es imposible no hablar del futuro del atacante chileno, que aún no decide si continuará o no en el Olympique de Marsella.

Encabezada por Pablo Longoria, la dirigencia del cuadro francés ya trabaja para encontrar a un candidato que logre llevar al equipo a un nivel más competitivo. Incluso, se espera que la llegada del nuevo DT genere que varios jugadores se comprometan a continuar en la institución.

Por este motivo, si bien ya se habló de que Alexis Sánchez está evaluando si continuar o no con los ‘Olímpicos’, ahora desde Francia apuntan que el ‘Niño Maravilla’ le hizo una promesa a los directivos del equipo. Eso sí, esta consiste en una operación riesgosa: la contratación de Marcelo Gallardo.

El ‘Muñeco’ es pretendido por varios equipos del ‘Viejo Continente’ y de momento habría conversaciones con los dirigentes del Marsella para que tome el puesto que dejó Igor Tudor. De acuerdo con el periodista Sebastián Srur, el exjugador y el DT se habrían reunido con el presidente del club galo y, en esa misma línea, el ‘Niño Maravilla’ habría jurado su renovación en caso se concrete el arribo del argentino.

Cabe resaltar que lo único cierto es que el atacante chileno finaliza su contrato con el cuadro francés el 30 de junio del presente año y aún no se sabe cual es su decisión. Mientras tanto, Marsella espera cumplir con el deseo del delantero, que brilló en la campaña pasada con 18 goles.

Al-Fateh lanzó millonaria oferta

Según la información brindada por Fabrizio Romano, en su cuenta oficial de Twitter, la propuesta de Al-Fateh consiste en 10 millones de dólares por temporada para el ‘Niño Maravilla’, con un contrato de un año. Asimismo, existe la posibilidad de extender su vínculo hasta 2025, siempre y cuando se cumplan algunas metas.

Eso sí, a pesar de que existe una gran oferta sobre la mesa, el ‘Niño Maravilla’ tiene claro que su principal objetivo es continuar en Europa y competir en la Champions League. Por ello, junto a sus representantes, analiza las mejores opciones para continuar con su carrera futbolística.





