Felices los tres: Ronaldinho se reconcilió con sus dos novias y recibirán juntos el Año Nuevo en Búzios

Aunque ya no se dedica al fútbol profesional, Ronaldinho no deja de ser el protagonista de la noticia. Esta vez, del exjugador del FC Barcelona se dice que tiene todo listo para recibir el Año Nuevo 2019 y nada menos que juntos a sus dos novias. Sí, ¡dos!



La atípica relación amorosa de Ronaldinho, Priscilla Coelho y Beatriz Souza se conoció hace un par de meses. Tras el escándalo, cada mujer decidió seguir su camino, no obstante, la prensa rosa brasileña apunta que el excrack de la selección de Brasil las habría convencido de seguir con el romance.

“Los tres van a estar en este famoso balneario. El crack de Barcelona se enfrentó a la presión de la familia y volvió a vivir con ellas en su mansión en Barra, en la Zona Oeste de Río”, aseguró el diario brasileño Jornal Extra sobre Ronaldinho.

Más detalles del triángulo amoroso

La citada fuente apunta que la múltiple relación de Ronaldinho primero empezó con Priscilla. Luego se encargaron de convencer a Beatriz de sumarse a la pareja. Se sabe que la exestrella de FC Barcelona asigna 1.500 euros al mes a cada una de ellas para vivir cómodamente.