La Selección Argentina disputará un nuevo amistoso internacional y esta vez el destino será Luanda, donde el combinado de Lionel Scaloni enfrentará a Angola este viernes 14 de noviembre. El encuentro servirá como oportunidad para que varios futbolistas que no suman minutos con frecuencia en los duelos oficiales puedan mostrarse y ganar rodaje de cara a lo que viene. Además, el duelo tendrá un condimento especial: el país africano celebra el 50° aniversario de su independencia y vivirá una jornada de fiesta futbolística con la presencia de los campeones del mundo.

El compromiso llega en un momento ideal para el cuerpo técnico, que busca seguir afianzando variantes tácticas y sumar alternativas de cara al próximo año. Con el Mundial cada vez más cerca, Scaloni aprovechará este tipo de encuentros para observar nuevos nombres y seguir afinando detalles en todas las líneas.

El gran ausente será Enzo Fernández, quien quedó fuera de la convocatoria por un edema óseo en la rodilla derecha. Tampoco estarán Nahuel Molina, Julián Álvarez ni Giuliano Simeone, desafectados por cuestiones sanitarias relacionadas con la vacuna de la fiebre amarilla. En contrapartida, se suman Kevin Mac Allister y Emiliano Buendía, además del regreso de Lisandro Martínez, que busca volver a su mejor nivel tras una larga lesión.

Otro punto importante será la rotación en el arco. Sin Emiliano “Dibu” Martínez, el amistoso servirá como prueba para Gerónimo Rulli y Walter Benítez, quienes se disputarán la titularidad en esta fecha FIFA. En la defensa y el mediocampo también habrá cambios, con Alexis Mac Allister más retrasado y la posibilidad de ver a Máximo Perrone desde el arranque.

Lionel Messi, por su parte, está confirmado y encabezará el ataque de la Albiceleste. El capitán será acompañado por futbolistas que buscan consolidarse como Emiliano Buendía y Lautaro Martínez. Entre los jóvenes, Scaloni convocó a Valentín Barco, Gianluca Prestianni y Joaquín Panichelli, tres promesas que podrían sumar sus primeros minutos en la Mayor.

Angola, por su parte, llega motivada y con la ilusión de dar la sorpresa. El combinado africano, que no logró clasificar al Mundial 2026, aprovechará el duelo ante Argentina como parte de los festejos por el medio siglo de su independencia. En su plantel destacan Clinton Mata, del Lyon, y David Carmo, del Real Oviedo.

El último antecedente entre ambos equipos data de 2006, cuando se enfrentaron en la previa al Mundial de Alemania y Argentina se impuso 2-0 con goles de Maxi Rodríguez y Juan Pablo Sorín. Casi dos décadas después, volverán a cruzarse en un amistoso que promete ser atractivo, con la Albiceleste como gran protagonista.

¿Cuándo se jugará el partido entre Argentina vs. Angola?

El partido de Argentina vs. Angola se disputará en territorio africano, está programado para el viernes 14 de noviembre. Y este duelo comenzará a las 11:00 a.m. (horario peruano), mientras que en territorio argentino comenzará dos horas más tarde.

¿En qué canales ver el Argentina vs Angola?

En cuanto a la transmisión del amistoso de Argentina, esta estará a cargo de Telefe y TyC Sports, además de su versión de streaming en la plataforma de Youtube de Telefé. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

