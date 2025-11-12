Este miércoles 12 de noviembre, Perú empató ante Rusia (1-1) en el Gazprom Arena de San Petersburgo. Bajo la dirección técnica de Manuel Barreto (interino), la paridad se consiguió en los últimos minutos, por intermedio de Alex Valera. Desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF), comenzó también el impulso por el cambio generacional, situación que ha despertado la crítica de algunos sectores. Ante ello, Jean Ferrari -director genera del fútbol- respondió y también explicó cuál es la situación de búsqueda del nuevo DT, pensando en el proceso al Mundial 2030.

La aparición de Ferrari se dio a través de redes sociales. En primera instancia, respondió a una publicación de Luis Carrillo Pinto, quien deslizó la posibilidad que Manuel Barreto se mantenga en el cargo de director técnico en la Selección Peruana. Entre los argumentos, se mencionó que en el 2026 no hay competencias oficiales para la Bicolor.

Para Jean, el panorama es completamente distinto y la elección del nuevo DT para el próximo proceso de clasificación a la Copa del Mundo ya se encuentra encaminado, por lo que pidió calma a este tipo de comentarios: “Esto es un proceso y hay planificación, calma que vamos paso a paso”.

Pocos después, tocando un punto más analítico, el ex administrador de Universitario también respondió al periodista Maximiliano Mendaña, mediante la red social ‘X’. El debate surgió por la crítica a la forma de juego demostrada por Perú en el partido ante Rusia en San Petersburgo.

Jean Ferrari, director de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

“Perú no tiene volumen ofensivo, pero eso no es de hoy. En toda la eliminatoria fue igual. Tanto con Reynoso, Fossati, Ibáñez y Barreto. Y ojo que no es que sean entrenadores defensivos o que no quieran salir a ganar. Es que realmente a nivel internacional no tiene peso en ataque”, mencionó Mendaña.

La respuesta de Ferrari fue la siguiente: “Sin embargo se han conseguido 2 goles en condición de visita en 2 partidos, algo que no se hizo en toda la eliminatoria que pasó, además del proceso que estamos respetando (reducción de promedio de edad y ampliar universo de jugadores)“.

Minutos después, Jean Ferrari también compartió la publicación de la Selección Peruana en el camerino del Gazprom Arena, donde se puede ver a la delegación completando, resaltando la palabra “unidad”. El director general de fútbol expresó un breve mensaje: “Unidos somos más fuertes, volvamos a creer!!!”.

¿Qué dijo Manuel Barreto sobre la Selección Peruana?

Para Barreto, enfrentarse a un rival de jerarquía como Rusia significaba una gran oportunidad para poner a prueba la idea de juego que viene impulsando con la ‘Bicolor’. El estratega nacional valoró que el equipo supiera adaptarse a los distintos tramos del partido, sobre todo frente a la intensidad del conjunto europeo, que venía de golear a Bolivia días atrás.

“Fue un partido muy difícil y agotador, pero estoy contento con cómo jugamos”, señaló el entrenador. Además, explicó que su equipo entendió bien cuándo debía presionar y cuándo controlar los tiempos del juego: “No se puede presionar durante 90 minutos sin descanso. Hay que saber manejar los ritmos y tener la pelota cuando el partido lo exige”, apuntó.

El DT interino también destacó el trabajo defensivo de la selección, uno de los aspectos que más lo dejó conforme. “No solo estoy satisfecho, sino orgulloso de nuestra defensa. Nuestra idea era defender arriba y lo hicimos bien. Rusia jugó con mucha agresividad en el mediocampo, pero supimos contrarrestarlo”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR