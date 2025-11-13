En su segundo partido bajo la dirección técnica de Manuel Barreto, la Selección Peruana empató por 1-1 con Rusia en San Petersburgo y fue de menos a más en un encuentro en donde le costó entrar en ritmo, pero que con el correr de los minutos fue corrigiendo sobre la marcha y logró igualar la cuenta con un golazo de Alex Valera. Tras esto, la próxima semana se viene Chile y desde el comando técnico ya analizan algunas variantes.

Ante el combinado local, la ‘Bicolor’ arrancó de la siguiente manera: Pedro Gallese en portería; Matías Lazo, Miguel Araujo, Renzo Garcés y Marcos López en la línea defensiva; César Inga, Maxloren Castro, Erick Noriega, Martín Távara y Marcos López más adelantados; y Adrián Ugarriza como único punta. Fue un 4-5-1 que fue mutando y que en momentos pasó a ser un 5-4-1, o un 4-2-3-1 como en la etapa complementaria.

Debido a las más de 35 horas de viaje por los problemas logísticos ocurridos a mitad de semana, Manuel Barreto no tuvo mucho tiempo de trabajo con su plantel completo y apenas tuvo una ligera sesión en espacio reducido en el predio del Zenit de San Petersburgo, a un día del encuentro con Rusia. Precisamente por eso decidió apostar por los jugadores que mejor estuvieron físicamente.

No obstante, se espera que la ‘Muñeca’ haga algunas variantes para el enfrentamiento con Chile en Sochi. Según la información de L1 Radio, se espera que Fabio Gruber y Piero Quispe sean titulares este miércoles, lo cual supone la salida de algunos nombres de la alineación que arrancó contra los rusos. Por posición y características, los llamados a salir serían Renzo Garcés y Jairo Concha, pero eso se irá definiendo con el correr de los días.

Fabio Gruber asoma como titular frente a Chile. (Foto: La Bicolor)

Como se sabe, Gruber fue una de las novedades en la convocatoria para esta fecha FIFA de noviembre. El zaguero del FC Núremberg ya había sido mapeado para el encuentro con la ‘Roja’ en octubre, pero primero tuvo que resolver un problema con su documentación. Así pues, tras tramitar su DNI, esta vez sí pudo entrar en la consideración de Barreto.

De jugar el Clásico del Pacífico, Fabio Gruber hará su debut oficial con la Selección Peruana, marcando un hito importante para su carrera. Asimismo, el plantel sumará una pieza valiosa en este proceso de transición, pensando en el mediano y largo plazo, además del universo de jugadores que estará a disposición del próximo entrenador de la ‘Bicolor’.

Piero Quispe, por su parte, no juega un partido con la selección desde noviembre del 2024, cuando ingresó en la derrota por 1-0 ante Argentina en La Bombonera, por las Eliminatorias 2026. Si bien estuvo presente en algunas convocatorias posteriores, su bajo rendimiento en Pumas UNAM hizo que pierda espacio y poco a poco fue quedando de lado hasta dejar de ser convocado. Barreto espera recuperar su mejor versión ahora que tiene continuidad en el Sydney FC de Australia.

Piero Quispe no juega con la Selección Peruana desde noviembre del 2024. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Perú?

Luego de empatar por 1-1 con Rusia, Perú volverá a tener actividad la próxima semana cuando enfrente a su similar de Chile, en el partido correspondiente a una nueva edición del Clásico del Pacífico por la fecha FIFA de noviembre. Dicho duelo se disputará el miércoles 18 desde las 12:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Olímpico Fisht (Sochi).

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4), mientras que en territorio chileno se verá por Chilevisión (CHV) y ESPN (Disney Plus Premium). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

