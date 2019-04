Argentina vs. Chile: juegan en partidazo por la jornada 3 del Sudamericano Sub 17 en Estadio San Marcos

Argentina y Chile se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | LIVE HD) vía Movistar Deportes ONLINE TV por la tercera jornada del Hexagonal final del Sudamericano Sub 17 2019 desde San Marcos. Partidazo. Revisa la transmisión del partido para toda Latinoamérica STREAM desde las 16:30 horas en Perú y una hora antes en México.

Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Argentina y Chile.



Argentina vs. Chile: horarios en el mundo

15:30 horas en México

16:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

17:30 horas en Venezuela, Bolivia

18:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

22:30 horas en España, Italia, Francia, Alemania

La selección de Chile podría sentenciar su boleto al mundial de la categoría a disputarse en Brasil este año, pero para ello, debe derrotar a Argentina. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este cotejo.

Este choque será transmitido por la señal de Movistar Deportes por los canales 03 y 703 HD.

La 'Rojita', única escuadra que canjeó sus dos primeros partidos del hexagonal por victorias, está a un paso de sentenciar su pase al mundial. Un triunfo ante Argentina y será muy difícil que quede afuera.

Chile viene de vencer por 2-3 a Perú y con 6 unidades lidera el hexagonal, encima de Argentina que derrotó a Uruguay la jornada anterior y llegó a los 4 puntos.

El rol de encuentros del lunes continuará a las 6:50 p.m., con el duelo entre Uruguay vs. Ecuador, mientras que en el partido de fondo, Perú jugará un choque clave frente a Paraguay, desde las 9:10 p.m.

Argentina vs. Chile: alineaciones probables

Argentina : R. Ríos, B. Amione, L. Vera, F. Flores, K. Lomónaco, J. Aude, J. Sforza, C. Medina, I. Fernández, E. Zeballos, J. Krilanovich.



Chile: J. Fierro, D. Tati, D. Gónzalez, P. Flores, C. Riquelme, V. Pizarro, L. Rojas, C. Pérez, A. Aravena, B. Osses, G. Tapia.

