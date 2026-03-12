La posible sede de la Finalissima sigue generando debate entre las federaciones involucradas. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, reiteró que su deseo es que el partido entre Argentina y España se dispute en el Estadio Monumental. El dirigente incluso lanzó una frase que generó repercusión: “España quiere jugar en España y yo quiero que se juegue en el Monumental”.

La postura del titular de la AFA surge luego de que desde Europa se propusiera trasladar el encuentro al Estadio Santiago Bernabéu, escenario del Real Madrid. La opción tomó fuerza debido a los problemas de seguridad en Medio Oriente, que ponen en duda la realización del partido en Qatar, sede que había sido anunciada inicialmente.

Ante esta situación, Tapia tiene previsto mantener una reunión clave con el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, con el objetivo de analizar las alternativas y definir una postura conjunta respecto al escenario del partido.

El encuentro también involucrará a representantes de la UEFA y de las federaciones participantes, ya que la decisión final deberá tomarse de forma consensuada entre todas las partes. La sede debe garantizar seguridad, logística y neutralidad deportiva.

Desde el lado argentino consideran que disputar el partido en Madrid podría representar una ventaja para España al jugar prácticamente como local. Por ello, la AFA insiste en buscar una alternativa que mantenga el equilibrio entre ambas selecciones.

La Finalissima enfrentará a Argentina, campeona de la Copa América 2024, y a España, ganadora de la Eurocopa 2024. El duelo reúne a los campeones de Sudamérica y Europa en un partido único organizado por CONMEBOL y UEFA.

Inicialmente el partido estaba programado para disputarse el 27 de marzo de 2026, pero el conflicto en Medio Oriente obligó a reconsiderar la sede y evaluar nuevas opciones para garantizar la realización del evento.

Mientras continúan las negociaciones, las federaciones esperan anunciar pronto el estadio definitivo donde se disputará la Finalissima. La expectativa es alta por el choque entre dos de las selecciones más fuertes del fútbol mundial.

