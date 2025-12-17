El futuro de la selección peruana vuelve a estar en el centro de la conversación y esta vez no por un partido, sino por una decisión clave que marcará el rumbo del próximo proceso. Con la mirada puesta en el largo plazo, la Federación Peruana de Fútbol continúa afinando detalles para elegir al nuevo entrenador de la Bicolor. En medio de la expectativa y las versiones que circulan, una voz autorizada decidió hablar. Jean Ferrari, director deportivo de la FPF, ofreció declaraciones que no pasaron desapercibidas. Sin dar nombres propios, dejó entrever que el camino ya está trazado. Y aunque el misterio se mantiene, las pistas comienzan a tomar forma.

Ferrari confirmó que el proceso de selección se encuentra en una etapa avanzada. Según explicó, ya se han sostenido entrevistas con varios candidatos y el análisis continúa de manera progresiva, evaluando perfiles que encajen con la idea que busca la Federación.

En ese sentido, el directivo reveló que existe un entrenador que ha tomado cierta ventaja sobre el resto. Sin embargo, fue cuidadoso en señalar que la decisión final aún no está cerrada, ya que las conversaciones continúan y todos los aspectos siguen en evaluación.

Uno de los puntos más claros que dejó Ferrari es el perfil del próximo seleccionador. El director deportivo fue directo al señalar que la FPF no está considerando entrenadores nacionales para este proceso y que la intención es apostar por un técnico extranjero. “El técnico va a ser extranjero. No estamos evaluando o no estoy evaluando en todo caso un entrenador local”, expresó Ferrari.

El aspecto económico también fue abordado por el directivo, quien aclaró que el presupuesto para el nuevo comando técnico recién se habilitará formalmente en el mes de enero. Pese a ello, aseguró que el tema financiero no será un impedimento para concretar la llegada del entrenador elegido. “El tema presupuestal se está manejando. Recién se abre el presupuesto en el mes de enero”, indicó el ex administrador de la ‘U’.

Ferrari remarcó que el objetivo principal es encontrar a un técnico que pueda guiar a la selección peruana hacia un proyecto sólido, con miras a la clasificación al Mundial 2030, dejando en claro que se trata de una apuesta a largo plazo.

En paralelo, el dirigente destacó la importancia de seguir ampliando el universo de futbolistas disponibles para la Bicolor. Bajo esa línea, explicó que los amistosos programados sirven para observar nuevas alternativas y fortalecer la base de jugadores que puedan integrar futuras convocatorias.

Dentro de ese contexto, Ferrari valoró la realización del amistoso ante Bolivia, ya que permitirá seguir evaluando futbolistas y también observar de cerca el trabajo de distintos comandos técnicos, sin que ello implique una confirmación inmediata para la selección absoluta.

Mientras tanto, la expectativa crece en torno al anuncio oficial del nuevo DT. Las pistas ya están sobre la mesa y, aunque el nombre aún no se revela, en la interna de la Federación confían en que el proceso avanza por el camino correcto.

Jean Ferrari, director de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

