FC Barcelona sí vendrá a Lima. Luego de los rumores que empezaron en octubre, cuando desde España anunciaron que un amistoso en el Perú estaba en los planes del cuadro azulgrana, los hinchas del equipo azulgrana en el país se ilusionaron con ver en vivo y en directo a Lamine Yamal y compañía. Sin embargo, en ese momento las fechas no coincidieron y el líder de LaLiga no pudo venir a fin de año, como estaba previsto. Sin embargo, en las últimas horas la figura dio un giro de 180 grados y el Barza puso fecha para su futuro amistoso en el Perú.

Según información de Gustavo Peralta en L1 Radio, la empresa que se encargó de traer a Inter Miami para la Noche Crema 2025, ante Universitario de Deportes, y que también cerró el acuerdo para que el equipo de Lionel Messi esté presente en la Noche Blanquiazul 2026, llegó a un acuerdo para que el Barcelona llegue por primera vez al Perú el 30 de abril.

Dicha fecha fue pedida explícitamente por el elenco azulgrana, viendo el calendario de LaLiga: esa fecha de momento está libre, pues Barcelona recibirá el 22 de abril a Celta de Vigo y no saltará a la cancha nuevamente hasta el 3 de mayo, cuando visite a Osasuna. Por ello, los ‘culés’ accedieron a sellar el contrato para jugar en Lima el 30 de abril, y ya se hizo efectivo el pago anticipado de la primera cuota de este acuerdo.

“Pude corroborar el contrato, el primer pago ya está hecho para que Barcelona venga a Lima. El 30 de abril viene Barcelona a Lima. Está la posibilidad de enfrentar a Alianza Lima en el Nacional o a Universitario en el Monumental. Ya será una negociación de la productora”, comentó Peralta, adelantando esta información.

FC Barcelona es líder de LaLiga de España con cuatro puntos de ventaja sobre Real Madrid. (Foto: Rico Brouwer / Soccrates / Getty Images)

Eso sí, en caso FC Barcelona siga avanzando en la Copa del Rey o la Champions League, podría ser programado cerca al 30 de abril del 2026, y dicho partido correría riesgo, salvo que el cuadro azulgrana disponga de dejar a algunos futbolistas en España y venir con un plantel alternativo. Eso sí, por ahora todo es un supuesto, aunque como indicó el periodista ya se hizo efectivo el pago de 150 mil dólares como un primer abono.

De aquí en adelante queda concretar el rival para el equipo de Hansi Flick: Universitario de Deportes y Alianza Lima podrían entrar en disputa por la negociación, para jugar en el Estadio Monumental o Nacional, respectivamente. Por un tema de capacidad y para que vaya la mayor cantidad de público, queda descartado que los íntimos jueguen en Matute y por ello irían al coloso de José Díaz.

Con la confirmación del regreso de Inter Miami al Perú, esta vez para enfrentar a Alianza Lima, y ahora FC Barcelona con fecha establecida para pisar por primera vez el Perú, los amantes del fútbol están a la espera de conocer el rival y posteriormente los precios de dicho compromiso, que serán muy parecidos al duelo que tuvo el equipo de Inter Miami en la Noche Crema 2025.

Será una buena ocasión para ver de cerca a uno de los clubes más grandes del mundo y sus principales figuras como Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha, Marcus Rashford, Pedri, Dani Olmo, Gavi, entre otros cracks. Además, algún otro refuerzo de calidad que se pueda sumar en el mercado de pases de enero. Queda espera algún pronunciamiento oficial.

Alianza Lima y Universitario son las opciones para recibir a FC Barcelona en 2026. (Foto: Liga 1)

TE PUEDE INTERESAR