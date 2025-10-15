Argentina vs. Marruecos se enfrentarán este domingo 19 de octubre, en el partido correspondiente la final del Mundial Sub-20. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en búsqueda de alzar el máximo trofeo de la competencia. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Argentina va por una nueva corona en la categoría ante un inédito rival. La ‘Albiceleste’ ganó 6 de las 7 finales que disputó. La última vez que ganaron fue en el año 2007 en Canadá con un gol de Sergio Agüero, teniendo en cuenta que dos años antes también alcanzaron el trofeo con Lionel Messi.

En la edición 2025, Argentino fue líder con puntaje perfecto en el Grupo D, venciendo a Cuba (3-1), Nueva Zelanda (4-1) e Italia (1-0). Ya en octavos de final, se impuso ante Nigeria (4-0) para eliminar a México (2-0) en la etapa de los cuartos de final.

Ante Colombia en semifinales, Eedelantero de Newell’s Matteo Silvetti definió el triunfo para la albiceleste al minuto 72, con lo que volvió a ser clave como lo fue ante México en cuartos de final cuando marcó el tanto del triunfo.

Marruecos, por su parte, se convirtió en la sorpresa del Mundial Sub-20. Consiguió el primer lugar en el Grupo C y solo perdió ante México (1-0), venciendo a España (2-0) y Brasil (2-1). En octavos de final, dejó fuera del torneo a Corea del Sur y en cuartos pasó por encima de Estados Unidos (1-3).

La selección Sub-20 de Marruecos alargó este miércoles el momento dulce del país en el fútbol al clasificarse para la final del Mundial juvenil tras imponerse a Francia por 5-4 en tanda de penales. Precisamente, en esta instancia, surgió la figura del partido surgió sobre el final: el tercer guardameta Abdelhakim Misbahi, que entró en el minuto 125 solo para la tanda, detuvo el definitivo lanzamiento a Djylian N’Guesan.

No existen antecedentes entre argentinos y marroquíes en Mundiales Sub 20. Los africanos solamente participaron en tres ocasiones: eliminados en primera ronda en Túnez 1977, octavos de final en Malasia 1997 (quedaron afuera con Irlanda) y cuarto puesto en Holanda 2005 (perdieron con Nigeria en semifinales y con Brasil en el duelo por el tercer puesto).

¿A qué hora juegan Argentina vs. Marruecos?

El encuentro entre Argentina vs. Marruecos está programado para este domingo 19 de octubre desde las 6:00p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 7:00 p.m.; en México a las 5:00 p.m.; y en España a las 1:00 a.m. del lunes 20.

¿En qué canales ver Argentina vs. Marruecos?

El partido entre Argentina vs. Marruecos se disputará en el Julio Martínez Prádanos, con la transmisión de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV con la opción streaming en las plataformas de DGo. En Argentina, por Telefe. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR