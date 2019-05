Argentina vs. Portugal: fecha, hora y canales de transmisión por el Mundial Sub 20 2019

Argentina vs. Portugal EN VIVO: chocan ONLINE TV | EN DIRECTO | Stream vía TV Pública y DirecTV en el Stadion Miejski por la fecha 2 del Grupo F del Mundial Sub 20 2019 de Polonia. No te pierdas aquí la fecha del partido, hora y los canales de transmisión. Este duelo entre los sudamericanos y europeos está programado para este martes 28 de mayo a partir de la 11:00 a.m. hora peruana y la 1:00 p.m. horario para todo el territorio argentino.

En la previa de este encuentro, los dirigidos por Fernando 'Checho' Batista vienen de ganarle de manera abultada 5-2 a su similar de Sudáfrica. Por su parte, los lusos derrotaron por la mínima diferencia al elenco de Corea del Sur.

Argentina vs. Portugal: horarios en el mundo

Perú: 11:00 a.m.

México: 11:00 a.m.

Colombia: 11:00 a.m.

Ecuador: 11:00 a.m.

Argentina: 1:00 p.m.

Chile: 12:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 12:00 p.m.

Una victoria de la Selección de Argentina contra Portugal en la ciudad polaca de Bielsko-Biała le daría el boleto a la ronda de los octavos de final del campeonato juvenil. Sin embargo, la Selecão das Quinas no se la pondrá nada fácil ya que el primer lugar se daría un rival más accesible en la etapa que viene.

Hay que tener en cuenta que este choque sea dirigido por el árbitro Ismail Elfath (Estados Unidos). Por su parte, sus asistentes serán Kyle Atkins, Corey Parker y Pacifique Ndabihawenimana como cuarto (Burundí).

En la última fecha del torneo, Argentina se medirá contra Corea del Sur y los europeos ante los de Sudáfrica. Solo queda esperar para saber si los hombres de Batista vuelven a mostrar un gran nivel que como en la primera jornada. ¿Se ven en los octavos de final del Mundial Sub 20?

