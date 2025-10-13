Argentina vs Puerto Rico: fecha, horarios y canales de TV del amistoso por la fecha FIFA

Argentina vs. Puerto Rico jugarán este martes 14 de octubre, en el duelo válido por la fecha FIFA. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Chase Stadium de Fort Lauderdale en Florida (USA), donde los argentinos buscarán seguir afianzando al equipo que tienen bajo la mirada de Scaloni y seguir cosechando triunfos para el próximo mundial. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Argentina afronta este segundo amistoso de la Fecha FIFA con el objetivo principal de rotar y seguir probando jóvenes talentos. Tras el ajustado triunfo (1-0) ante Venezuela, el técnico Lionel Scaloni buscará dar minutos a jugadores con menos rodaje. A pesar de la posible ausencia de sus máximas figuras, la expectativa es ver un dominio claro del juego de posesión.

El sistema de la “Albiceleste” se centrará en la posesión prolongada en campo rival y la búsqueda de amplitud para desordenar la defensa puertorriqueña. Jugadores como Exequiel Palacios y Giovani Lo Celso serán fundamentales en la creación de juego y la apertura de espacios. Será una prueba de fuego para los delanteros que buscan confirmar su lugar en el equipo.

Más allá del resultado, Argentina debe demostrar su jerarquía y seriedad en el primer duelo de su historia contra la selección de Puerto Rico. Este partido sirve como un entrenamiento de alto nivel para mantener la mentalidad ganadora del grupo campeón. La Albiceleste buscará ofrecer un espectáculo de goles a la gran cantidad de aficionados que asistirán en Florida.

Por su parte, para Puerto Rico este amistoso en el Chase Stadium representa el partido más importante de su historia reciente y el inicio de una nueva serie de preparación. Los “Borinquen” llegan tras haber competido en la ruta mundialista de CONCACAF, buscando afianzar un proyecto a largo plazo. El foco está puesto en el desarrollo individual de sus futbolistas ante un rival de élite.

Teniendo en cuenta la superioridad del rival, Puerto Rico se verá obligado a plantear un esquema extremadamente defensivo, posiblemente con un bloque bajo y líneas muy juntas. La clave para la “Isla del Encanto” será mantener la disciplina táctica y evitar errores tempranos que abran el marcador. Cualquier contraataque o jugada a balón parado será una oportunidad de oro.

El encuentro es una vitrina para sus jugadores, muchos de los cuales compiten en ligas menores de Europa o la MLS Next Pro. El partido dará exposición a jóvenes promesas como Leandro Antonetti y el mediocampista Gerald Díaz, quienes tendrán que mostrar un despliegue físico sobresaliente. Conseguir un gol ante el campeón del mundo sería considerado un hito histórico para la isla.

¿A qué hora juegan Argentina vs Puerto Rico?

El encuentro entre Argentina vs Puerto Rico está programado para este martes 14 de octubre desde las 7:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 8:00 p.m.; en México a las 6:00 p.m.; y en España a la 2:00 a.m. del miércoles 15.

¿En qué canales ver Argentina vs Puerto Rico?

El partido entre Argentina vs Puerto Rico se disputará en el Chase Stadium de la ciudad de Fort Lauderdale, Florida, con la transmisión de TyC Sports y Telefe, disponible en el territorio argentino. Así como también en suelo puertorriqueño lo podrás ver en Fanatiz. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿Dónde Juegan Argentina vs Puerto Rico?

