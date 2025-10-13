El último fin de semana arrancó la fecha 14 del Torneo Clausura, donde Cusco FC tuvo la gran oportunidad de ganar para acercarse un poco más a Universitario de Deportes en la parte alta de la tabla de posiciones. Sin embargo, el elenco dorado volvió a tropezar en casa y no pasó del 1-1 con Comerciantes Unidos, un resultado que los dejó con 23 puntos, a siete de los cremas con la misma cantidad de partidos disputados.

Tras este empate con las ‘Águilas de Cutervo’, Miguel Rondelli, director técnico de Cusco FC, charló con los medios de comunicación y lamentó el error que cometieron en la jugada que derivó en el tanto de los dirigidos por Claudio Biaggio, pues no supieron mantener la atención en una acción de balón parado. Asimismo, remarcó la falta de precisión que tuvieron en los metros finales.

“Tuvimos una desatención en una pelota parada y eso nos costó, después no fuimos efectivos en las que tuvimos. Hasta el gol de ellos no habían llegado y después hay otra que saca Pedro (Díaz), pero es por los espacios que se producen cuando el equipo sale a buscar el empate”, señaló ante la prensa.

Por otro lado, el entrenador argentino evitó buscar culpables o agentes externos para justificar este resultado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, siendo muy autocrítico con el presente de Cusco FC. Además, si bien es consciente de que están atravesando por un presente con altibajos, espera que su plantel pueda asimilarlo de la mejor manera para salir de esto lo antes posible.

“No se perdió por el árbitro ni por una mano negra, se perdió porque el partido que propuso el rival le salió. El plantel está bien, no perdemos las formas, es un plantel que está en crecimiento, tuvimos un mal arranque, después tuvimos una rueda entera sin perder y ahora estamos en una racha que de los últimos tres partidos hemos ganado uno, empatado uno y perdido uno. Tenemos que seguir”, sostuvo.

Miguel Rondelli está dirigiendo su segunda temporada en Cusco FC. (Cusco FC)

Pase lo que pase de aquí hasta la recta final del campeonato, Rondelli valoró el crecimiento que ha tenido su equipo a lo largo de la temporada y espera que para el año que viene puedan consolidar todo lo trabajado. “No hay que olvidar que este plantel se armó este año, ya tenemos la base para el año que viene y tenemos que ir creciendo poco a poco. Los equipos que logran cosas son los que respetan las bases”, agregó.

Por último, Miguel Rondelli criticó la opinión de un periodista luego de la derrota que tuvieron hace un par de semanas ante Los Chankas, donde cayeron en los minutos finales y se quedaron con 10 jugadores tras la expulsión de Pierre da Silva. “La fecha anterior perdimos en Andahuaylas en el último minuto, tuvimos una expulsión y un pseudoperiodista dijo ‘qué raro ese partido, hay que investigar’. Como si nosotros nos habíamos echado para atrás y que la expulsión había sido adrede”, lamentó.

Rondelli cuestionó que, luego que afirmaran que hubo ‘algo raro’ en la caída ante el conjunto de Andahuaylas, ningún medio de comunicación de Cusco haya salido al frente a poner en tela de juicio dicha imputación. Y es que medio de la disputa por el Torneo Clausura, un sector de la opinión pública puso bajo la lupa la derrota del cuadro imperial.

“Ningún periodista cusqueño salió a defendernos, sin embargo, un periodista de Lima identificado con un club, Peter Arévalo, fue el único que nos defendió. No escuché a nadie de la prensa cusqueña criticar a esa persona, en el momento que necesitábamos apoyo ningún periodista cusqueño lo dijo, nadie salió a defender al jugador”, sentenció.

Cusco FC empató por 1-1 con Comerciantes Unidos en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. (Cusco FC)

¿Cuándo volverá a jugar Cusco FC?

Luego de empatar por 1-1 con Comerciantes Unidos, Cusco FC volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Cienciano, en el partido válido por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 18 octubre desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.