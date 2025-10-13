El sueño de todo arquero peruano es ser el 1 de la Selección Peruana y mantenerse en ese arco que tantas alegrías y angustias ha dado. Diego Enríquez, joven portero de Sporting Cristal, vivió hace unos días uno de los momentos más importantes de su carrera al debutar oficialmente con la ‘bicolor’ en el amistoso frente a Chile. A sus 23 años, el guardameta ya mira al futuro con determinación, consciente de que cada entrenamiento y minuto jugado puede acercarlo al objetivo que se ha trazado: ser el sucesor natural de Pedro Gallese en la Selección Peruana.

El arquero celeste tuvo su estreno internacional durante el amistoso disputado en Santiago, donde el equipo peruano cayó 2-1 ante la ‘Roja’. Sin embargo, más allá del resultado, Enríquez valoró la experiencia y aseguró que se sintió cómodo desde el primer minuto. “Lo tomé con mucha motivación y confianza del grupo. Representar al país es un sueño de niño”, señaló en diálogo con RPP.

El guardameta explicó que, pese a las dificultades del partido, supo mantener la calma y disfrutar del momento. Reconoció que el gol final de Chile dolió, pero lo tomó como parte del aprendizaje que deja el fútbol internacional. “Hicimos un gran esfuerzo y no creo que merecíamos perder. Esto recién empieza y hay mucho por trabajar”, remarcó el arquero celeste.

Enríquez, quien se formó en las divisiones menores de Cristal, destacó el apoyo recibido por sus compañeros en la Selección. Aseguró que el grupo lo arropó desde el primer día y que eso le permitió mostrarse sin miedo. Además, confesó que uno de sus principales referentes es Pedro Gallese, el capitán y actual guardián del arco nacional.

¿Qué dijo sobre Pedro Gallese?

“Pedro es un ejemplo para todos los arqueros. Lo sigo bastante y trato de aprender de su calma y liderazgo”, reveló el joven guardameta, quien no ocultó su ambición por tomarle la posta al experimentado jugador de Orlando City en los próximos años. “Mi meta es trabajar para ganarme ese lugar y hacerlo bien cuando llegue la oportunidad”, añadió.

El arquero rimense es consciente de que el camino recién empieza. Por ello, más allá de los elogios que ha recibido, prefiere mantener los pies sobre la tierra. Enríquez aseguró que la competencia por el puesto en la Selección es sana y que cada convocatoria representa una nueva oportunidad para crecer futbolísticamente.

De igual manera, el portero también habló de su presente en Sporting Cristal. El cuadro celeste no atraviesa su mejor momento en el Torneo Clausura, pero Enríquez confía en que el grupo podrá levantar el rendimiento en las fechas finales. “Nos faltó definir algunos partidos, pero seguimos enfocados en sumar y pelear arriba. Un club grande siempre debe aspirar a campeonar”, sostuvo.

Su deseo de emigrar al fútbol extranjero

Mirando hacia adelante, el arquero no esconde su deseo de dar el salto al extranjero. Según contó, tiene contrato con el club hasta 2027, pero se ilusiona con la posibilidad de emigrar pronto. “Me gustaría jugar en Argentina, Brasil o México. Son ligas competitivas y siento que sería un paso importante para mi carrera”, expresó con entusiasmo.

Por ahora, Diego Enríquez sigue trabajando en silencio, sabiendo que el arco de la Selección tiene dueño, pero que el futuro está abierto. Con la confianza intacta y la mira puesta en el largo plazo, el guardameta celeste espera que su nombre sea parte de la nueva generación que mantenga viva la ilusión en la portería peruana.

