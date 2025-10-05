Argentina vs Venezuela juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) este próximo viernes 10 de octubre, en el choque válido por un amistoso de preparación al Mundial 2026 en una nueva Fecha FIFA. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, donde la vigente campeona del mundo se preparará para una cita mundialista más. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Argentina llega de un formidable momento no solo por ostentar el título mundialista y soñar con conseguir su cuarto trofeo en el mundial del próximo año que se desarrollará en Estados Unidos México y Canadá, si no también porque en este proceso clasificatorio terminaron como los grandes líderes del campeonato.

Con una arrolladora diferencia, la Selección Argentina ahora regresará a jugar en una gira de amistosos que se disputarán en Estados Unidos. Los rivales serán el inédito combinado de Puerto Rico, al que la Albiceleste enfrentará por primera vez en la historia, y Venezuela; equipo al que los campeones del mundo golearon 3-0 en septiembre de este año.

A su vez, entre lesionados y nuevas convocatorias, Lionel Scaloni contará con varios futbolistas que podrían ser probados por primera ocasión: Facundo Cambeses (Racing), Aníbal Moreno (Palmeiras), Lautaro Rivero (River) y José López (Palmeiras); quien ya había sido citado anteriormente pero todavía no debutó en el combinado nacional.

Por su parte, Venezuela es especialmente vulnerable, mantuvo las esperanzas de conseguir el último cupo al repechaje hasta la última fecha, pero una goleada estrepitosa frente a Colombia, más el triunfo de Bolivia le quitó ese sueño de acercarse a un Mundial por primera vez en su historia.

Si bien, no se preparan para enfrentarse a esta gran cita deportiva, de todas maneras le han dado inicio a un nuevo proceso. De momento con un comando técnico interino, pero con una renovación en su plantilla donde han prescindido de algunos históricos y empiezan a apostar por la juventud.

¿A qué hora juegan Argentina vs Venezuela?

Argentina vs Venezuela está programado para este viernes 10 de octubre desde las 7:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 6:00 p.m.; en México a las 6:00 p.m.; y en España a las 2:00 a.m. del sábado 11.

¿En qué canales ver Argentina vs Venezuela?

Argentina vs Venezuela se disputará en el Hard Rock Stadium, con la transmisión exclusiva de TyC Sports para todo el territorio argentina, además de las opciones de streaming en plataformas como AFA Play y Fanatiz. En suelo venezolano también se podrá ver por Venevisión. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.