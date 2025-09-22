El ambiente futbolero internacional se encuentra conmocionado a pocas horas de la entrega del Balón de Oro 2025. Una supuesta lista filtrada comenzó a circular en redes sociales y portales deportivos, asegurando que ya estaba definido el ranking de los diez mejores jugadores del año, con Lamine Yamal a la cabeza. La publicación, que rápidamente se volvió viral, no solo alimentó la discusión entre hinchas y especialistas, sino que también encendió dudas sobre la legitimidad del premio más prestigioso a nivel individual. Sin embargo, la revista France Football, organizadora de la gala, decidió responder de manera categórica para aclarar la situación y cortar las especulaciones.

La nómina difundida señalaba que el joven delantero del Barcelona se impondría con apenas cinco puntos de ventaja sobre Ousmane Dembélé, figura del PSG y flamante campeón de Champions. En el tercer lugar aparecía el portugués Vitinha, seguido por nombres como Raphinha, Mohamed Salah, Pedri y Mbappé. La ajustada diferencia entre los dos primeros lugares hizo que muchos creyeran en la veracidad de la lista, aunque también se generaron voces que pedían cautela frente a lo que podría tratarse de una noticia falsa.

En medio de la ola de rumores, la organización decidió alzar la voz. Vincent García, director de France Football, fue tajante al señalar que no existe ninguna filtración real y que solo una persona conoce al ganador definitivo. “Soy el único que sabe el resultado. Nadie más tiene acceso a esa información”, aseguró el periodista francés, recalcando que la ceremonia mantiene estrictas medidas de confidencialidad.

García también recordó que los criterios para definir al vencedor no se reducen únicamente a títulos colectivos o estadísticas, sino que abarcan distintos aspectos. Se toman en cuenta el rendimiento individual, actuaciones decisivas en los momentos más importantes, además de valores como el fair play y el comportamiento fuera de la cancha. De esa manera, buscan garantizar que el galardón mantenga su prestigio histórico.

La aclaración era más que necesaria porque la filtración coincidió con la previa de la gala que se llevará a cabo este 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París. Allí se darán cita las principales estrellas del fútbol mundial, en un evento que tendrá a Ronaldinho como invitado especial y encargado de entregar el premio mayor. La expectativa se mantiene al máximo, sobre todo porque varios candidatos han tenido temporadas brillantes.

Nota en desarrollo

TE PUEDE INTERESAR