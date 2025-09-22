En Brasil, especialmente en Porto Alegre, se sigue comentando sobre los penales cometidos por Erick Noriega en el triunfo por 3-2 de Gremio ante Inter. Para muchos, fueron dos situaciones muy polémicas y que ni la intervención del VAR fue capaz de esclarecer si las decisiones del árbitro principal fueron las correctas o no. Así pues, en medio de todos estos comentarios, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) hizo público los audios del videoarbitraje de este encuentro disputado en el Estadio Beira-Rio.

El primer penal cometido por el ‘Samurái’ se dio al minuto 14. En una apresurada barrida dentro del área, el exjugador de Alianza Lima aparentemente habría derribado al lateral Alexandro Bernabéi, pues en la repetición de la acción se puede apreciar que el jugador de Inter posiblemente se cae antes de que sea impactado. El árbitro Marcelo de Lima Enrique tuvo que apoyarse en el monitor del VAR para confirmar su decisión definitiva.

En un primer momento, en diálogo con el encargado del VAR, Rodrigo Dalonso, Marcelo sostuvo que no hubo ningún problema con la jugada, incluso, avisa que su primera decisión es amonestar Bernabéi por simulación. Dalonso añade: “Él (Bernabéi) estira la pierna, ya está cayendo antes del contacto. Incluso si el jugador del Gremio hace contacto, estira la pierna hacia un lado y se deja caer”.

No obstante, Andreza Helena de Siqueira, asistente del VAR, sugiere una nueva revisión haciendo énfasis en un detalle: “Mira el contacto con la rodilla del jugador de Gremio”. Así, después de seguri la recomendación de Dalonso por posible penal, Marcelo observa el monitor y decreta: “El jugador (Bernabéi) está en movimiento. Antes de que su pie resbale, hay un contacto imprudente. Por lo tanto, señalaré penalti y no sacaré tarjeta”.

Erick Noriega tiene contrato con Gremio hasta finales del 2028. (Foto: Getty Images)

Esta decisión claramente no cayó nada bien en los jugadores y el comando técnico de Gremio, quienes consideraban que, pese a que la barrida de Erick Noriega pudo evitarse, esta no provocó la caída de Alexandro Bernabéi. La situación no cambió y Alan Patrick canjeó el penal por gol, decretando el 1-0 parcial a favor del ‘Colorado’.

En la acción del segundo penal cometido por Noriega (45′), el audio del VAR revela que Marcelo da Lima Enrique considera que no hubo un jalón de Rafael Santos Borré que provocase la mano del zaguero de Gremio, la misma que corta un ataque prometedor de los locales. Así pues, el penal fue cobrado y Patrick concretó su doblete para el 2-1 parcial; Erick, como se pudo ver en la transmisión, rompió en llanto.

Si bien el ‘Tricolor’ consiguió remontar el encuentro con goles de Carlos Vinícius, André Enrique y Alysson, no dudaron en hacer sentir su malestar en sus redes sociales: “Dos penales cobrados con ayuda del VAR, dos errores garrafales. ¿Hasta cuándo durará esto?”. Evidentemente el resultado favorable disipó la indignación, a tal punto que durante los festejos por la victoria, el plantel respaldó a Erick Noriega.

Revelan los audios del VAR de los penales de Erick Noriega en el triunfo por 3-2 de Gremio sobre el Inter. (Video: CBF)

¿Cuándo volverá a jugar Gremio?

Luego de vencer por 3-2 al Inter de Porto Alegre, Gremio volverá a tener actividad a mitad de semana cuando reciba a Botafogo, en el compromiso correspondiente a la fecha 16 del Brasileirao 2025. Dicho duelo está programado para el miércoles 24 de septiembre desde las 5:30 p.m. y se disputará en el Arena do Gremio.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que Depor te brindará la mejor información sobre lo que pueda hacer Erick Noriega en este partido.

