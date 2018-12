Tal parece que Luka Modric terminará llevándose el Balón de Oro 2018 por encima de figuras como Cristiano Ronaldo , Lionel Messi, Antoine Griezmann y Kylian Mbappé. Hace unos días, la cadena española Onda Cero afirmó que el galardón irá para el volante croata y varios medios del Viejo Continente están en la misma línea.

Al prácticamente ya conocerse quién será el ganador del premio al Balón de Oro 2018 de parte de la revista France Football, Cristiano Ronaldo habría tomado una más que polémica decisión: no asistirá a la ceremonia. Así lo afirma el medio italiano SKY.

Incluso, apunta que Cristiano no sería la única figura que no asistiría a la gala de la revista francesa. Griezmann, también, no sería parte de la premiación. Modric sería acompañado de parte del Real Madrid por Sergio Ramos y el presidente Florentino Pérez.

Cabe recordar que cuando el volante croata se llevó también el premio The Best que otorga FIFA, Lionel Messi no asistió a la ceremonia al no quedar entre los finalistas.

Por otra parte, Cristiano Ronaldo será titular este sábado en el partido que sostendrá Juventus contra Fiorentina por la Serie A. 'CR7' viene de dar una asistencia en el 1-0 bianconera contra Valencia por la Champions League.